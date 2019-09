REPLAY - La Bataille des Couples - Fanny en larmes après l’annonce de Virgil (Episode 6)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 6, diffusé ce lundi 2 septembre 2019 sur TFX.

Réveil chaotique pour Antho qui a perdu son meilleur ami. Nanni a toujours les nerfs contre ses amis Chloé et Virgil. Bastien convoque Virgil pour une discussion et Fanny s’en mêle pour demander elle aussi des explications, en larmes. Leur amitié est-elle vraiment en danger ?

Pilier de la complicité

Lucie arrive à la villa. Chaque semaine, les couples devront se confronter aux dix piliers de l’amour. Deux épreuves les attendent : l’épreuve Pilier et l’épreuve Arena. A la clef pour les gagnants : une immunité ! Pour le couple perdant de chaque épreuve, ce sera une nomination d’office. Mais cette année, une nouvelle règle va venir tout bouleverser : la table du pouvoir. Parce qu’il n’y aura pas 2 mais bien 3 couples nominés chaque semaine. A noter que ce sont les gagnants des épreuves Pilier et Arena qui auront la lourde tâche de désigner le couple qui rejoindra le banc des nominés. Autre surprise pour les couples : certaines cérémonies seront éliminatoires et d’autres pas. Mais ils ne le seront qu’à l’issue de la cérémonie.

Cette semaine, les couples s’affronteront sur le pilier de la communication. Pour cette première épreuve, Christophe Beaugrand a la joie d’annoncer aux couples qu’ils vont se marier ! Au programme : maintenir les alliances en équilibre sur un fil, savoir comment ont dit “Je t’aime” dans chaque pays, chercher le bouquet de la mariée dans la boue et le lancer sur un coeur... Quel couple sera le plus rapide ?

Xena la guerrière et Hulk en tête

Les deux meilleurs couples sont Fanny/Nani et Wafa/Oliver. Tout en bas du classement : Virgil/Chloé, Oussama/Inès. Wafa et Oliver est le premier couple immunisé de la semaine. Quel couple sera nominé ? La réponse demain !

