La Bataille des Couples : Fanny et Nani en crise (Episode 58)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 58, diffusé ce mercredi 13 novembre 2019 sur TFX.

Nani a l’impression d’être délaissée par sa femme. “Elle n’est plus attentionnée comme avant,” se confie-t-elle à Vincent. Nani s’isole de plus en plus… Fanny tente de renouer avec elle mais rien n’y fait, elle se braque. Dans son coin, elle pleure. Dylan vient à la rescousse : “On est tout le temps ensemble alors on a dû mal à se retrouver,” ressent-il lui aussi dans son couple. Il décide d’organiser une réunion au sommet, objectif : Réconciliation ! Grâce au coaching de Dylan, Fanny et Nani finissent par se réconcilier et sont prêtes pour l'épreuve.



Trente coffres sont dispersés sur une zone de 2 km2. Seuls dix d'entre eux contiennent les plaquettes correspondant au dix piliers de l’amour. Ce sont elles que nos couples doivent ramener le plus rapidement possible. Attachés entre eux, nos couples partiront chacun d’un endroit différent. Mélanie et Vincent ont gagné deux précieux indices qui vont les aider à trouver les coffres. Si l’un des couples remportent l’éclair d’or, ils remportent trois piliers d’un coup. Prêts pour la bataille ? 3, 2, 1… C’est parti !

Les violets ont fait un départ fulgurant mais après avoir trouvé 5 plaquettes, ils semblent perdus. Les blanches se découvrent une passion pour la course d’orientation et les oranges ne sont pas trop mauvais non plus. Seuls les gris semblent en galère. Alors qui va gagner l’épreuve ? Réponse dans l’épisode de demain.

