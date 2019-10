REPLAY - La Bataille des Couples : Fanny et Nani se déchirent (Episode 34)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 34, diffusé ce jeudi 10 octobre 2019 sur TFX.

La dernière épreuve Arena a laissé des traces sur le couple Fanny/Nani. Cette dernière tente de faire le premier pas… Mais le traité de paix est loin d’être signé. Aucune des deux ne veut reconnaître ses torts. La guerre froide est déclarée ! Vont-elles finir par se réconcilier ? Côté stratégie, Maxime assume avoir envie de faire partir Cloé et Virgil. Il décide de convoquer Dylan parce qu’il a le vote décisif et veut s’assurer qu’il ira dans son sens. “Max est complètement fou de nous proposer ça mais notre plan fonctionne,” se réjouit Fidji.



Wafa décide d’organiser une soirée à l’extérieur de la maison mais ne veut pas voir venir Cloé et Virgil. Cette annonce les fait beaucoup rire mais qu’importe, ils voulaient de toute façon passer une petite soirée en amoureux. Au bar, alors que l’ambiance semble au beau fixe avec Nani aux platines, les messes basses vont bon train. D’un côté, Maxime/Alizée, Wafa/Oliver et de l’autre, Mélanie, Fidji et Fanny. Que se passe-t-il ? L’amitié retrouvée entre les deux meilleures ennemies agace-t-elle Wafa ? Les alliances sont-elles de nouveau en danger ?





Au réveil de ce nouveau matin dans la villa, Alizée aide Oussama à préparer un petit déjeuner d’anniversaire pour sa dulcinée. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Inès mais pas le temps de manger le gâteau, l’heure de la table des pouvoirs a sonné. Réunion au sommet pour Maxime/Alizée et Mélanie/Vincent. Quel couple décideront-ils de nominer ? Maxime et Alizée veulent voter Fanny/Nani. Mélanie et Vincent sont d’accord. Pour tous, il ne s’agit que d’une formalité. Les filles ne sont pas du tout en danger.

