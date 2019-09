REPLAY - La Bataille des Couples : Fanny et Nani sont de retour (Episode 21)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 21, diffusé ce lundi 23 septembre 2019 sur TFX.

Lors de la dernière cérémonie des couples, Dylan et Fidji ont été éliminés mais c’était sans compter le coup de théâtre d’Antho. Alors que Christophe Beaugrand coupe les bracelets du couple éliminé, leur meilleur ami se lève pour annoncer son abandon. Dans l’assemblée, c’est la stupéfaction ! Emma tombe des nues car en choisissant de partir, son binôme l’entraîne dans sa chute. Antho quitte l’aventure et de ce fait, Dylan et Fidji reviennent dans l’aventure. “Depuis le départ, il n’a pas du tout été sincère avec moi,” regrette Emma.

Qui sont les hypocrites ?

Souhaitez-vous faire revenir Fanny et Nani dans l’aventure ? C’est la question du jour posée aux habitants. Les couples vont-ils voter pour le retour des deux guerrières ? Cloé n’oublie pas la façon dont elle a été traitée par Nani et ne voit pas d’un si bon oeil ce retour. Elle qui fête ses 1 an avec Virgil, a tout gagné aujourd’hui. Fanny et Nani sont de retour et elles sont en pleine forme ! Avant de partir, elles avaient balancé une bombe en promettant de faire tomber les masques… Le dossier Julia/Bastien est ouvert : sont-ils les hypocrites de la maison ?

Switch des couples

Cette semaine, c’est pilier mystère. Individualité et indépendance dans le couple. Deux personnes qui vont bien ensemble et séparément. "Chaque couple de la maison va switcher," annonce Lucie. Mais qu’ils se rassurent, ils seront uniquement séparés durant les différentes épreuves.



Voici les nouveaux couples de la semaine :

Mélanie - Maxime

Wafa - Virgil

Fidji- Vincent

Alizée - Bastien

Julia - Cloé

Nani - Oussama

Fanny - Dylan

Inès - Oliver

