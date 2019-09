REPLAY - La Bataille des Couples : Fanny et Nanni vont-elles abandonner ? (Episode 14)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 14, diffusé ce jeudi 12 septembre 2019 sur TFX.

Qui dialogue le moins ?

Inès et Oussama ont été désignés par leurs petits camarades comme étant le couple de la maison qui dialogue le moins. Pour cette épreuve flash, ils décident d’affronter Cloé et Virgil. Ils doivent les pousser à prendre la boîte qui ne les avantagera pas. Quelles techniques vont-ils choisir d’utiliser ? Avec Oussama, le roi du bluff, Cloé et Virgil sont mal barrés. Sauf que le petit-ami d’Inès n’a pas bien lu les consignes et se trompe de boîte… Avantage + 2 minutes au compteur pour Virgil et Cloé lors de la prochaine épreuve.

La table des pouvoirs

Rendez-vous à la table des pouvoirs pour Wafa/Oliver et Mélanie/Vincent. Parviendront-ils à s’entendre sur un seul et même nom ? La priorité des couples immunisés est de sauver Cloé/Virgil alors leur choix se porte assez facilement sur Alex/Olivia. Ces derniers ne sont pas vraiment surpris de cette décision. Il est bien loin le temps où Antho était la cible de la villa...

Abandon de Fanny et Nanni

24h se sont écoulés depuis la blessure de Fanny. Qu’a décidé le médecin ? Christophe vient à elles pour leur annoncer la nouvelle. Bonne ou mauvaise ? “Vous avez une blessure Fanny qui vous empêche de continuer la compétition. On ne va prendre aucun risque”. Fanny est contraint d’abandonner l’aventure sur décision médicale. “C’est beau l’exemple que vous avez montré toutes les deux. Vous pouvez être fières de vous,” tente de les rassurer Christophe. La règle est claire : l’abandon d’une équipe fait revenir la dernière éliminée. “C’est le carnaval de Rio dans mon corps” balance Antho. Dylan et Fidji seront-ils de retour ? La réponse demain !

