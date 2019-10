REPLAY - La Bataille des Couples : Fanny joue avec le feu, Nani explose (Episode 43)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 43, diffusé ce mercredi 23 octobre 2019 sur TFX.

Fanny et Nani ont gagné l’épreuve Pilier et sont donc immunisées cette semaine. Mélanie et Vincent eux, sont nominés. Direction l’épreuve Arena pour les trois autres couples. A ce stade de la compétition, les places sont chères et tous ont bien l’intention de se battre pour décrocher le précieux sésame. Les trois couples sont au coude à coude et toute est une histoire d’équilibre. Qui trouvera la combinaison gagnante ? Malgré les vives tensions dans leur couple, Dylan et Fidji décrochent la victoire. A présent, tout se joue entre les gris et les roses. Le couple arrivé en dernière position se retrouvera nominé d’office. En arrivant derniers, Wafa et Oliver héritent de la nomination.

Quand la soirée tentation tourne mal...

Les garçons et Fanny ont reçu une invitation de la part de Christophe Beaugrand. Pour cette semaine de la fidélité, il est temps pour les couples de se tester… Nani se fait déjà des scénarios “à la Spielberg”. Est-ce qu’ils vont passer la soirée avec des filles ? A l’annonce d’une soirée tentation, Fanny réagit : “Mon arrêt de mort est signé”. Mais Christophe a une petite précision à faire … “Vous allez participer à une fausse soirée tentation”. Les garçons et Fanny vont devoir faire croire à leurs compagnes qu’ils passent une incroyable soirée en mode séduction. Un piège en plusieurs temps… Les petits farceurs vont d’abord devoir se filmer en mode séduction. Si leurs amoureuses débarquent à la soirée après avoir vu les vidéos, ils gagnent 5000€ ! Dylan fait appel à “des méthodes de cinéma” alors que Fanny ne se fait pas prier pour faire semblant de se faire draguer. A la villa, les filles ne tombent pas du tout dans le panneau. En revanche, Nani rigole beaucoup moins en découvrant sa femme danser collé serré avec un homme. “Je l’insulte de tous les noms, j’ai envie de tout casser,” explose Nani. Ni une ni deux, elle monte dans une voiture avec Mélanie. Que va-t-il se passer ? La suite dans le prochain épisode.

