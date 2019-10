REPLAY - La Bataille des Couples : Fidji humiliée par Dylan (Episode 47)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 47, diffusé ce mardi 29 octobre 2019 sur TFX.

Semaine un peu spéciale pour nos couples qui vont devoir cumuler le maximum de points pour remporter la seule immunité de la semaine. Après l’épreuve pilier, le couple qui a remporté le moins de points est Fanny/Nani et le couple vainqueur est Mélanie/Vincent.Ils ont d’ores et déjà 10 points d’avance contre 8 pour leurs ennemis, Wafa et Oliver. Mais rien n’est encore joué, la bataille de cette semaine ne fait que commencer et elle ne se joue pas seulement sur le terrain. En effet, à la villa, les tensions sont toujours palpables.

Durant l’épreuve, Dylan n’a pas été forcément sympa avec Fidji. “Clairement, pendant cette épreuve, j’ai ch** dans la moule,” admet le candidat qui compte bien se rattraper avec une surprise pour sa chérie. Mais avant cela, place à une épreuve flash pour l’ensemble des couples. Dylan est le premier à devoir faire deviner des mots à sa petite-amie mais très vite, ça tourne au vinaigre. “Ne me parle pas comme ça,” se vexe Fidji qui se sent humiliée. Une nouvelle dispute éclate dans le couple et la jeune femme part s’isoler dans sa chambre.

C’est Fanny et Nani qui ont finalement été les plus fortes au petit jeu de devinettes. Elles préfèrent choisir l’avantage considérable à la prochaine épreuve Arena plutôt que le bonus de 5 points. Ont-elles bien fait ? C’est le moment de le découvrir : “Vous pourrez empêcher l’équipe de votre choix de commencer l’épreuve en même temps que tout le monde”. Quelle équipe choisiront-elles de pénaliser ? En attendant de le savoir, place à la fiesta fluo en équipe. L’ambiance est bon enfant sauf pour Wafa et Oliver qui ont préféré aller se coucher. Dans l'épisode de demain, la bataille promet de repartir de plus belle.

