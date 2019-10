REPLAY - La Bataille des Couples : Guerre froide entre Wafa et Mélanie (Episode 35)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 35, diffusé ce vendredi 11 octobre 2019 sur TFX.

Mélanie et Wafa décident de mettre cartes sur table. Ces derniers temps, une distance s’est installée entre eux. “Depuis que Virgil et Cloé nous ont mis une carotte, vous n’avez jamais été aussi proches,” regrette Wafa. Mélanie veut la rassurer sur ses intentions et la discussion se conclut par un câlin. Hypocrisie ou amitié pour la vie ? Quoi qu’il en soit, Wafa veut continuer à faire confiance à son amie. Fanny et Nani elles, jouent les copines blessées par leur nomination décidée en partie par Mélanie et Vincent. Pour se venger, bataille d’oeufs et de farine… Mais jeux de mains, jeux de vilains... En jetant Nani dans la piscine, Vincent se blesse au pied et doit consulter un médecin. Va-t-il être obligé de quitter l’aventure ?

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Inès. Les couples improvisent une sortie à la plage et comptent bien en profiter. Petit déjeuner, sortie à la plage, gâteau d'anniversaire et petit collier... Oussama a fait de gros progrès depuis son arrivée dans la villa et sait désormais qu'il n'y a pas d'amour, uniquement des preuves d'amour. De retour de la plage, alors que les couples avaient laissé de côté les stratégies, ils découvrent avec surprise Christophe Beaugrand au milieu du salon. C'est l'heure de la cérémonie surprise.

Sur le banc des nominés : Inès/Oussama, Cloé/Virgil et Fanny/Nani. Les filles ne semblent pas en danger. Tout va se jouer entre les deux premiers couples. Pour Maxime/Alizée et Wafa/Oliver, le doute n'est pas permis : leur cible reste Cloé/Virgil. Dylan et Fidji auront le vote décisif. Qui sera éliminé ? Avant de le savoir, Fanny et Nani vont devoir voter pour départager les deux autres couples. Il y a égalité dans les votes ! Finalement, ce sont Cloé et Virgil qui sont sauvés. Inès et Oussama ont encore un dernier espoir. Si la cérémonie de ce soir n'est pas éliminatoire, le couple restera dans la compétition. Mais il faudra attendre la semaine prochaine pour le savoir !

