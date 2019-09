La Bataille des Couples : Inès en colère contre Oussama (Episode 22)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 22, diffusé ce mardi 24 septembre 2019 sur TFX.

Une fois n’est pas coutume, c’est le couple Dylan/Fidji qui a été éliminé à la dernière cérémonie. Mais c’était sans compter le coup de théâtre de leur meilleur ami ! Ne se sentant pas à sa place, Antho a décidé de quitter l’aventure. Dylan et Fidji ne sont pas le seuls à réintégrer l’aventure, suite à un vote collectif, Fanny et Nani sont de retour. Mais cette semaine, les couples switch. Comment vont-ils s’en sortir pour cette première épreuve ?

Oliver qui a l’habitude de tout gagner avec Wafa, est un peu déstabilisé d’être en binôme avec Inès. Pour d’autres en revanche, ça fonctionne très bien. Nani/Oussama et Alizée/Bastien prennent la tête de la course. C’est au coude à coude qu’ils arrivent au premier obstacle. Ils conservent une belle avance sur leurs concurrents. Nani et Oussama remportent cette première victoire, suivis de près par Bastien et Alizée. La troisième place est pour Mélanie et Maxime. Pour la première fois depuis le début de l’aventure, Cloé garde son sang froid contrairement à sa partenaire Julia. Elles prennent la sixième position. Le couple de warriors s’affrontent pour ne pas avoir la dernière place. Wafa et Virgil prennent l’avant-dernière place tandis qu’Inès et Oliver sont derniers.

"Je ne suis pas la femme de ta vie"

Inès monte au créneau. Si son duo est arrivé dernier, ce n’est pas uniquement de sa faute. Elle ne supporte plus les piques des autres candidats qui pensent que c’est la plus faible. Pour ne rien arranger, Oussama ne prend pas sa défense. La jeune femme craque ! Sa relation commence à la peser… “T’es tellement froid que je n’arrive pas à venir vers toi. Peut-être que tu réalises que je ne suis pas la femme de ta vie,” lui confie Inès. Si un couple va mal, Cloé et Virgil eux sont sur un petit nuage. Un an qu'ils sont ensemble. Le jeune homme a décidé de fêter ça avec un bouquet de fleurs et une belle table au restaurant. "C’est devenu un homme. Je suis fière de lui,” confie Mélanie à Wafa. C’est ici, il y a un an, que le jeune couple s’est rencontré et ils sont heureux de fêter leur premier anniversaire. “J’ai l’impression que notre amour se renforce dans cette aventure,” se réjouit Cloé.

