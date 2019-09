REPLAY - La Bataille des Couples - Inès est “détruite” (Episode 13)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 13, diffusé ce mercredi 11 septembre 2019 sur TFX.

Abandon médical

Lors de la dernière épreuve, Fanny s’est blessée à la jambe. La décision du médecin est sans appel : Fanny doit se reposer durant 24h. Elle ne peut donc pas participer à l’épreuve arena de l’après-midi. Si elle va à l’encontre de l’avis médical, elle pourrait aggraver sa blessure. Fanny est dévastée ! Notre couple de compétitrices doit maintenant passer la journée à l’hôpital pour subir une série d’examens. Leur avenir dans la compétition reste pour l’heure incertain.

Confidence pour confidence

Inès vit de plus en plus mal la distance qui s’installe entre elle et Oussama. Davantage préoccupé par les stratégies, il délaisse complètement sa petite amie. Lucie les attend pour leur premier coaching. Oussama admet que dans l’intimité, il est un autre homme envers Inès mais en public, il est distant. Lucie leur propose un exercice. Qui est vraiment Inès ? “Je suis détruite et quand j’en parle, ça m’énerve,” craque la jeune femme. Cette dernière confie avoir perdu son papa il y a trois ans… “Peut être que je recherche auprès d’Oussama, mon papa. A tort”. Après Inès, Oussama accepte aussi d’ouvrir son coeur à Lucie : “J’aime tellement mes enfants et j’ai aimé de fou la mère de mes enfants. Aucune femme ne peut la remplacer”. Oussama a peur de tomber amoureux d’une autre femme et de trahir ses filles.

Les nominés sont...

Place à l’épreuve arena. Wafa et Oliver sont déjà immunisés, Cloé et Virgil nominés. Fanny et Nanni ne participent pas pour cause de blessure. Alors quel couple sera immunisé et qui rejoindra Cloé et Virgil sur le banc des nominés ? Mélanie et Vincent terminent premiers et gagnent leur place à la table des pouvoirs. Oussama et Inès sont nominés.

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.