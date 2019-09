REPLAY - La Bataille des Couples : Inès humiliée en public par Oussama (Episode 25)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 25, diffusé ce vendredi 27 septembre 2019 sur TFX.

Autour de la table des pouvoirs, les couples immunisés ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le couple à nominer cette semaine. Alors, ils ont tiré au sort et l’heure de connaître le verdict a sonné. C’est Mélanie/Vincent qui ont la chance de nominer le couple de leur choix et il s’agit sans surprise d’Oussama et Inès.



Après-midi catamaran pour quelques couples privilégiés. Si certains subissent le mal de mer, ils sont heureux de s’évader quelques instants. Petite cerise sur le gâteau : la rencontre avec des dauphins ! A la villa, les tensions autour de l’hypocrisie supposée de certains candidats continue d’être au coeur des discussions. Wafa tente un coup de bluff avec Inès. Elle prétend savoir que cette dernière a l’intention de l’éliminer depuis le début. Inès confirme qu’elle a pu le penser mais qu’à ce jour, ce n’est plus le cas. Il n’en fallait pas plus pour allumer la mèche. De leurs côtés, Julia et Bastien boycottent leur alliance dans laquelle ils ne se sentent plus à l’aise.



Place à la cérémonie. Oussama “déconne” en blessant ouvertement Inès. “Je suis déçue parce que c’est censé être un soutien infaillible. Je suis blessée,” confie la jeune femme. Pour beaucoup, Oussama a dépassé les limites en manquant de respect à sa petite amie. “Un vrai goujat,” balance Wafa. “J’arrive à saturation,” dit avec beaucoup de peine Inès. Il n’y a rien à faire, Oussama ne veut pas s’excuser… “Je ne vais pas terminer la cérémonie et je vais partir,” balance Inès. “Parce que je ne le supporte plus”. Ira-t-elle au bout de sa décision ? Réponse dans le prochain épisode.

