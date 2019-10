REPLAY - La Bataille des Couples : Julia et Bastien hypocrites ? (Episode 26)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 26, diffusé ce lundi 30 septembre 2019 sur TFX.

“Je ne vais pas terminer la cérémonie et je vais partir parce que je ne le supporte plus,” a lancé Inès en quittant soudainement la cérémonie. Maxime et Alizée volent à son secours. Oussama tente de renouer le dialogue mais Inès ne veut pas. “Une femme qui connaît sa valeur ne mendie pas l’amour,” explose-t-elle. “Je me sens ridicule”. Elle craque dans les bras d’Alizée. “Ce soir, je suis parti trop loin et elle ne le mérite pas,” réalise le compétiteur. Est-ce que c’est trop tard ?

Les excuses d'Oussama

Après avoir discuté avec Christophe, Inès accepte de revenir à la cérémonie mais pardonnera-t-elle pour autant à Oussama ? Le couple au bord de la rupture sera-t-il celui éliminé ce soir ? La réponse est oui. Mais rien n’est perdu d’avance, il reste encore un espoir. La cérémonie est-elle éliminatoire ? Avant de connaître la réponse, Oussama décide de prendre la parole : “Si je suis avec toi aujourd’hui, c’est que j’ai vraiment des sentiments pour toi et je me sens bien.” Avec beaucoup de difficultés, Oussama ouvre son coeur. Et bonne nouvelle, ils ont encore une chance dans l’aventure puisque cette cérémonie est non-éliminatoire ! Une victoire qui ne plaît pas à tout le monde… N’est-ce pas Dylan et Fidji ?

Cloé et Virgil pris "pour des chèvres"

Lors de la cérémonie, Bastien et Julia ont fait savoir qu’en cas de vote, ils privilégient l’alliance à leur amitié de longue date avec Cloé et Virgil. Ce qui n’a évidemment pas plus à ces derniers. De retour à la villa, l’heure des explications a sonné ! Bastien se range derrière un “j’ai donné ma parole à Wafa et Oliver”. Nani saisit l’occasion pour sortir son téléphone. Celle qui promet de faire tomber les masques depuis son retour, semble prête à balancer la vérité. Sur un enregistrement vocal, on comprend que Bastien et Oussama se racontent tout depuis le début. “Il n’est pas avec moi mais on se dit les choses,” explique Oussama. Ca part dans tous les sens ! “Ils nous prennent vraiment pour des chèvres,” balance Dylan qui se régale.



Joyeux anniversaire Pépito ! Au réveil, les rancoeurs sont mises de côté pour célébrer Maxime. Cette semaine, les couples s’affronteront autour d’un nouveau pilier, celui du dévouement. “Moi je suis dans la merde,” ironise Oussama. D’ailleurs, ce dernier souhaite une nouvelle fois présenter ses excuses à Inès. Va-t-elle se présenter à l’épreuve ?

