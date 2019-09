La Bataille des Couples : Julia seule contre le reste du monde (Episode 24)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 24, diffusé ce jeudi 26 septembre 2019 sur TFX.

Ce soir, les couples se sont autorisés une petite sortie. En cette veille de table des pouvoirs, Maxime/Alizée et Mélanie/Vincent se retrouvent pour discuter nomination. Les premiers ne s’accorderont jamais à mettre Oussama/Inès comme le souhaite le second couple. Vont-ils aller vers le tirage au sort ? Qui fera face à Wafa/Oliver et Virgil/Cloé ? L’intuition de Maxime c’est que, quoi qu’il se passe, c’est le duo Wafa/Oliver qui sera éliminé. Leur force à toute épreuve effraie les autres et il n’y aura pas beaucoup d’occasion pour les sortir. A-t-il raison ?

Qui est le plus hypocrite ?

Petite épreuve flash en solo : chaque candidat doit répondre à des questions. Qui est la personne la plus… courageuse ? lâche ? hypocrite ? sincère ? “C’est parti pour les embrouilles,” balance Mélanie. Cette dernière a été élue la plus sincère par ses camarades et remporte ainsi 1000€. Wafa et Fanny sont les plus courageuses et remportent elles aussi, 1000€ chacune. Oussama hérite de deux titres : le plus manipulateur et le plus hypocrite ! Virgil est le plus lâche.

Julia et Bastien sont de plus en plus mis à l’écart du groupe. “Je vais péter un câble sérieux,” craque Julia. L’atmosphère qui plane est détestable et Mélanie en a après elle ! D’ailleurs, elle a bien l’intention de pousser la jeune femme dans ses retranchements. “Je vois quelqu’un qui se victimise alors qu’elle l’a cherché,” balance Mélanie. Nani vient dans la chambre pour s’en mêler. Plutôt que de balancer sa bombe, la petite amie de Fanny joue les hypocrites. Le calme est revenu dans la maison mais jusqu’à quand ?

Rebondissement

Réunion à la table des pouvoirs. Alizée, Maxime, Mélanie et Vincent vont-ils se mettre d’accord sur le troisième couple à nominer ? Dans la Bataille des couples, tout peut arriver. Les couples vont devoir choisir parmi les deux couples nominés, quel couple sera sauvé et quel couple sera nominé à la place ? Pour la première fois, les couples immunisés n’arrivent pas à s’accorder sur leur choix et font donc appel au tirage au sort. La bonne nouvelle, c’est que Wafa et Oliver ont été sauvés au profit de … La réponse demain !

