La Bataille des Couples : La fin pour Cloé et Virgil (Episode 41)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 41, diffusé ce lundi 21 octobre 2019 sur TFX.

Cloé et Virgil ont été éliminés à l’unanimité et malheureusement pour eux, cette cérémonie est éliminatoire. “Que ce que j’aime n’oublie jamais que je les aime,” Virgil fait ses adieux à ses amis. L’équipe jaune part de La Bataille des Couples mais sont amoureux plus que jamais. A la villa, la guerre froide va repartir de plus belle ! Mélanie joue le jeu de l’hypocrisie avec Wafa parce qu’elle compte bien sauver sa place encore quelques jours. Opération stratégie pour Dylan qui n’a pas dormi de la nuit pour établir un programme pour ramener la coupe à la maison. “On est sur une stratégie d’acier”. Dylan doit faire semblant de se rapprocher de l’équipe rose et de se disputer avec l’équipe violette. “Ça nous manquait un peu,” ironise Mélanie. Opération “éclair” en place.

Le pilier de la fidélité

Neuvième semaine de compétition et Lucie arrive à la villa pour annoncer le nouveau pilier : la fidélité. Entendre Wafa parler de confiance et de fidélité, fait rire certains. “Respecter les engagements qu’on a pris. C’est l’anti-trahison. Quelles sont les limites que vous vous êtes fixés tous ?” explique Lucie. Pour l’épreuve Pilier, les couples vont devoir franchir une série d’obstacles tous plus éprouvants les uns que les autres, le tout en étant attaché ensemble. Dylan et Fidji prennent la tête du peloton mais ils sont vite rattrapés par Wafa et Oliver. Il s’agit maintenant de casser une vitre à l’aide d’une boule de pétanque, pour se libérer. Les couples sont tous arrivés.

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.