La Bataille des Couples : La folle déclaration de Vincent à Mélanie (Episode 52)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 52, diffusé ce mardi 5 novembre 2019 sur TFX.

Les couples arrivent pour disputer la dernière épreuve Pilier. Pour remporter cette ultime épreuve, les couples vont devoir récupérer 12 lingots cachés au fond de l’océan avant de résoudre une dernière énigme. Le couple qui parviendra à remplir son coffre fort en premier, décrochera la précieuse place en demi-finale. Fidji et Dylan partent avec une chance d’avance grâce aux 4 lingots d’or qu’ils ont acquis en déboursant plus de 12.000€.



Contre toute attente, ce sont Maxime et Alizée qui prennent une avance considérable en sortant les premiers, leur plateforme du sable. Fidji et Dylan suivent et tous se lancent à la pêche aux lingots. Problème pour Maxime : il a dû laisser ses lunettes sur la plage et ne voit rien. Alizée décide de rattraper le coup et récupère les deux derniers lingots manquants mais sur la plage, Dylan/Fidji et Mélanie/Vincent sont déjà en train de résoudre l’énigme. Dylan et Fidji remportent cette épreuve et alors que les deuxièmes galèrent à trouver le code, Fidji décide de leur donner la réponse. Serait-ce un semblant de triche ? Maxime et Alizée se classent en troisième position et Fanny/Nani sont les dernières.

Triche à l'horizon

Dylan et Fidji sont les donc les premiers demi-finalistes de l’aventure. Ils remportent 10.000€ et décident de piocher dans la cagnotte de Maxime et Alizée, tout comme Mélanie/Vincent qui les dépouille de 5.000€. Fanny/Nani perdent 5.000€ qu’ils offrent à Mélanie/Vincent. Lucie arrive à la villa et trouve une Nani boudeuse. “Des personnes gagnent alors qu’ils ne le méritent pas.” Elle accuse Alizée et Maxime de triche mais ces derniers ne se laissent pas démonter. Ce qui intéresse la Love Coach aujourd’hui, c’est de savoir quel est le rapport à l’argent des couples. Quand Alizée a rencontré Maxime, ce dernier livrait des pizzas et aujourd’hui, il est fier de sa réussite. Mélanie gagne plus d’argent que Vincent mais le couple le vit très bien. Nani dépense tout ce qu’elle a parce que ses parents manquent depuis toujours… Une confidence qui la bouleverse.

Vincent décide d’emmener sa chérie au restaurant pour fêter leur premier anniversaire de couple. Une petite soirée en amoureux s’impose ! “Ma vie sans Vincent, c’est comme si j’étais morte,” confie Mélanie. Aucun doute, elle est amoureuse et lui aussi : “Tu es mon oxygène, mon âme sœur, ma flamme jumelle. Je t’aime jusqu’au bout du monde”. Pendant ce temps à la villa, une soirée Bling Bling s’organise mais Maxime n’a pas vraiment le cœur à la fête. Il n’arrive pas à faire semblant avec Fanny et Nani qui ne cessent de les clasher... “Elles ont une faculté de t’insulter et de tout oublier ensuite en soirée,” regrette-t-il.

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX