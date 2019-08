REPLAY - La Bataille des Couples : Le geste impardonnable de Dylan et Fidji (Episode 2)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 2, diffusé ce mardi 27 août 2019 sur TFX.

Précédemment dans La Bataille des Couples …

Cette nouvelle saison de La Bataille des Couples a commencé très fort. Les présentations à peine faites, les couples se sont affrontés au cours d’une épreuve qui a donné le ton de la saison. Certains duos se sont déjà démarqués ! Qui dit compétition, dit tension. Et les premières n’ont pas tardé à apparaître. Les retrouvailles entre les deux anciennes meilleurs amies Mélanie et Fidji n’ont pas été des plus chaleureuses. Très vite, deux clans se sont formées autour des deux ennemies.

2 équipes, 5 destins liés

Christophe Beaugrand fait une entrée surprise à la villa ! Quelle annonce va-t-il faire ? Pour cette semaine d’intégration, les destins des couples vont être liés. En effet, deux groupes vont être constitués par tirage au sort.

Dans l’équipe Or : Wafa/Olivier, Olivia/Alex, Mélanie/Vincent, Bastien/Julia, Fidji/Dylan

Dans l’équipe Argent : Fanny/Nani , Ines/Oussama, Emma/Antho, Chloé/Virgil, Maxime/Alizée

“Ta meuf, c’est une hypocrite”

En disant à Christophe Beaugrand qu’elle se sentait plus du clan de Dylan et Fidji, Chloé s’est attirée les foudres de Fanny et Nani. “Je cherche complètement pas à comprendre et je fonce dans le tas,” s’énerve cette dernière. Les deux couples sont amis dans la vraie vie mais il semblerait que le jeu ait déjà pris le pas. Loin des tensions, Antho pense déjà à la stratégie. “Si demain, tu capotes une épreuve : tu nous fait gagner ! On ne t’élimine pas,” explique-t-il à Dylan. Tous les coups sont permis ! Mais Dylan et Fidji vont-ils prendre le risque de se mettre toute une partie de la villa à dos ?

Coup de théâtre !

Place à la première épreuve en groupe. Les couples font face à l’un de leurs pires cauchemars : les mathématiques ! Heureusement, la team Argent peut compter sur le cerveau de Maxime et sans surprise, ils remportent haut la main cette épreuve. Ils volent 10.000€ à l’équipe adverse ! La team Or peut encore se rattraper avec la deuxième épreuve. Sauf que Dylan et Fidji ont bien l’intention de tout faire capoter ! Mais comment ? Tous sont liés par une corde et leur effort doit être commun. Après avoir tout donné jusqu’au dernier obstacle, Dylan se détache et crie “J’abandonne”. La foudre va s’abattre sur la villa…

