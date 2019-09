REPLAY - La Bataille des Couples : Le retour de Dylan et Fidji (Episode 15)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 15, diffusé ce vendredi 13 septembre 2019 sur TFX.

Le retour du roi

Suite à l’abandon médical de Fanny et Nanni, Dylan et Fidji sont de retour. Oussama appréhende le retour de l’homme qu’il a trahi mais il n’est pas le seul. Mélanie ne veut pas voir revenir son ancienne meilleure amie. Du côté des stratégies, tout s’apprête aussi à être bousculé. Cloé et Virgil vont faire semblant de revenir dans leur ancienne alliance. Désormais, ils avancent avec Wafa/Oliver et les autres mais ont bien l’intention de se jouer de Fidji et Dylan. Ils sont officieusement des espions infiltrés. Lorsque le couple arrive, Antho leur fait un résumé des dernières actualités de la villa. Pour la prochaine cérémonie, il doivent faire bloc pour éliminer Alex et Olivia. Dylan et Fidji vont-ils accepter de faire front avec les ennemis ?

L’heure de la deuxième cérémonie a sonné. Les langues sont prêtes à se délier... Dylan assume qu’il compte bien prendre sa revanche contre ceux qui l’ont éliminé. S’il est de retour aujourd’hui, c’est parce que Fanny et Nanni ont dû abandonner. Ces dernières ont enregistré un petit message pour leurs alliés et même un petit cadeau. Lorsque les caméras étaient éteintes, Nanni a laissé traîner son téléphone pour enregistrer des conversations de “traîtres”. “Des masques vont tomber,” promet Nanni. Bastien prend spontanément la parole. Un soir, Nanni avait surpris une conversation entre Alex et Olivia “en train de tailler toute la maison”. Mais aucune preuve tangible. Alors info ou intox ?

Dylan s'en prend à Maxime et Alizée

Le ton monte quand Dylan lance un : “On s’ennuie à mourir ici”. Il vise Maxime et Alizée qu’ils traitent de Bisounours. Le couple est insulté sans raison et il n’en fallait pas plus pour réveiller les tensions. Antho s’en prend maintenant à Oussama. C’est la guerre ! Mais pour l’heure, place au vote : qui de Cloé/Virgil, Oussama/Inès ou Alex/Olivia sera éliminé ? Ce sont ces derniers qui ont totalisé le plus grand nombre de votes. Mais l’épreuve est-elle éliminatoire ? La réponse dans le prochain épisode.



