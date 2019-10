REPLAY - La Bataille des Couples : L'épreuve de l'horreur (Episode 28)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 28, diffusé ce mercredi 2 octobre 2019 sur TFX.

Inès se réveille avec le moral dans les chaussettes. Elle doute de plus en plus de sa relation avec Oussama. “On frôle la rupture,” avoue-t-elle à Lucie à qui elle a demandé de venir en urgence. Inès pense que la love coach est la seule à pouvoir sauver son couple. Cette dernière se veut rassurante. Il y a clairement du progrès chez le jeune homme et Inès doit être en mesure de voir ce qu’elle a, plutôt que ce qu’elle n’a pas.

Bon appétit !

Joyeux anniversaire Nani ! 25 ans déjà pour la chérie de Fanny qui a bien l’intention de faire de sa journée, une fête. Mais pour l’heure, place à l’épreuve arena ! Comme gâteau d’anniversaire, Nani aura le droit à des insectes et autres larves dégoûtantes. Heureusement pour elle, Fanny a décidé de prendre sa place. Bon appétit !

Julia part avec une pénalité mais est vraiment déterminée : “Je veux montrer à tout le monde que je vais tout bouffer”. Alors que Julia s’est littéralement démenée pour tout manger, elle perd face à Dylan à cause de sa pénalité. La jeune femme compte bien faire payer Wafa et Oliver ! Deuxième manche pour les autres couples. Qui seront les perdants ? Fanny et Nani sont nominés, Dylan et Fidji immunisés. Ces derniers accéderont à la table des pouvoirs aux côtés de Maxime et Alizée pour choisir le troisième couple nominé de la semaine.

