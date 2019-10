REPLAY - La Bataille des Couples : L'épreuve de l'horreur (Episode 37)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 37, diffusé ce mardi 15 octobre 2019 sur TFX.

Pour l’épreuve Pilier du jour, les couples doivent plus que jamais se faire confiance. A l’aveugle, les filles doivent se laisser guider par leur moitié tout le long d’un parcours semé d'embûches. Elles doivent plonger leurs mains dans des aquariums qui contiennent des petites bêtes et autres éléments “dégueulasses”. Le but : récupérer toutes les lettres qui formeront un mot. Le premier couple à le trouver décrochera l’immunité. Wafa et Oliver sont les grands gagnants de cette épreuve. Ils remportent l’immunité. Le couple arrivé en dernière position est Fanny/Nani. Elles sont donc les premières nominées de la semaine. Nani est très mauvaise joueuse et c’est elle qui le dit. Elle “fait la gueule” et le fait un peu payer à sa chérie.

Oliver/Wafa et Maxime/Alizée passent de plus en plus de temps ensemble et ça ne semble pas plaire à Mélanie. Les alliés d’hier ne sont pas forcément ceux de demain… “Votez par sms pour le couple en qui vous avez le plus confiance”. C’est justement la question posée lors de l’épreuve flash. Mélanie et Vincent ont été élu à l’unanimité et gagnent le droit de distribuer 5 boîtes bonus et malus. +5000€ - 2000€ : les calculs ne sont pas bons pour tout le monde. Virgil est un acteur né (ou pas). Avec Mélanie, ils improvisent une violente dispute suite à la pénalité de - 5000€ offerte au couple maudit. Le spectacle a fait son effet, surtout auprès des détracteurs du couple Cloé/Virgil. Wafa et Oliver ne se doutent pas une seconde du plan qui se joue dans leur dos. Vont-ils réagir à temps ?

