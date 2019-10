La Bataille des Couples : L’incroyable déclaration d’amour de Fanny à Nani (Episode 39)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 39, diffusé ce jeudi 17 octobre 2019 sur TFX.

A la fin de la dernière épreuve Arena, Mélanie a passé ses nerfs sur son compagnon. “Au bout d’un moment, je ne peux plus me faire écraser comme ça,” explose Vincent qui menace de tout abandonner. Dylan d’un côté et Fidji de l’autre, tentent de réconcilier les deux amoureux. “Pardon, je suis désolée,” pleure Mélanie dans les bras de Vincent. Dylan et Fidji eux arrivent en conquérant à la villa : “On a gagné avec 35 minutes d’avance”. Cloé elle, a honte de se “mettre dans des états comme ça”. Mais le résultat reste le même : ils sont nominés aux côtés de Fanny et Nani. Qui les rejoindra sur le banc ? Maxime/Alizée ou Mélanie/Vincent ? Le “pire scénario” pour Wafa et Oliver qui se demandent s’il ne faudrait pas mettre leur couple allié sur la sellette. Ça sent la trahison…

Futures mariées ?

Pour Fanny et Nani, c’est l’heure du coaching sur le thème de la confiance avec Lucie. Nani est une personne très jalouse et cela devient de plus en plus difficile à vivre pour elle et pour Fanny. Nani doit prendre confiance en elle et en l’amour que lui porte sa compagne. Pour cela, Lucie propose un exercice qui va montrer à Nani toutes les choses qui vont qu’elle est “aimable”. Fanny dessine sur son corps toutes les choses qu’elle aime. “Maintenant, on avance à deux et avec toi, je vois très très loin,” confie Fanny. Nani est touchée en plein coeur et semble apaisée. Les filles se dirigent-elles vers un avenir serein et sans crise jalousie ?

Opération trahison

“Je pense que bientôt, on va se prendre un mur”. Alors que les couples sont en soirée à l’extérieur de la villa, Oliver balance une bombe à Wafa. A-t-il raison ? Leurs alliés ont-ils l’intention de les trahir ? Il est temps de s’expliquer avec Mélanie et Vincent. Ces derniers gardent la même version depuis le début. En apparence, ils sont contre Virgil et Cloé mais en coulisses, ils sont toujours très amis et comptent bien les sauver. Ignorant tout de cette stratégie, Wafa et Oliver leur demande s’ils acceptent d’être nominés simplement pour assurer le départ de leurs faux ennemis. “C’est écrit ‘abrutie’ ici, c’est pas possible,” s’énerve Mélanie. Wafa va-t-elle mettre son amie sur le banc des nominés ?

