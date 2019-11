La Bataille des Couples : L’ultime trahison de Mélanie (Episode 60)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 60, diffusé ce vendredi 15 novembre 2019 sur TFX.

Pour la première fois, l’alliance cobra n’a plus de cible commune. Avec les gris immunisés, ils vont devoir s’éliminer entre eux. Qui sera trahi par ses alliés ? Quel couple va devoir dire adieu à l’aventure aux portes de la finale ? Mélanie est perdue. Pour qui va-t-elle voter ? “Quoi qu’il en soit, le choix est injuste”. Avec Vincent, ils décident de prendre une décision au dernier moment, “à l’instinct”. Fanny et Nani sont très inquiètes alors que Fidji et Dylan sont plutôt sereins. Fidji est la meilleure amie de Mélanie et le couple s’entend très bien avec Maxime/Alizée. Mais est-ce que tout est réellement joué d’avance ? Une fois n’est pas coutume, la tension est à son maximum et cette cérémonie s’annonce encore haute en couleurs.



Maxime et Alizée sont les seuls à être tranquille ce soir et avant de connaître l’issue de cette cérémonie, Christophe Beaugrand les invite à débriefer sur les différents couples. Fanny et Nani ont enterré la hache de guerre avec leurs “meilleurs ennemis” Maxime et Alizée. Dylan salue le parcours des finalistes et Fidji avoue être heureuse de sa réconciliation avec Mélanie. Est-ce que ça veut dire que leur amitié passera avant tout le reste ? Il est temps de le savoir. Place au vote !

Mélanie et Vincent sont sauvés, annonce Christophe. Alors, qui de Fidji/Dylan ou Fanny/Nani gagnera sa place en finale ? Ce sont les filles qui sont éliminées ce soir. “Je suis vraiment peinée que l’aventure se termine mais je ne retiens que le positif,” confie Fanny à chaud. Christophe Beaugrand tient également à les féliciter pour leur parcours. “Je suis particulièrement fier du message que vous avez pu faire passer au public. Celui d’un couple homo, un couple de filles, qui est un couple qui s’aime au même titre que les autres. Vous êtes deux très belles personnes,” conclut le maître de cérémonie en coupant leurs bracelets. Bravo Fanny et Nani !



Sur le retour, Dylan explose. Il est en colère contre Mélanie qui a pris le risque de les éliminer en mettant son propre nom dans l’urne. En votant contre eux-mêmes et pas contre les blanches, Mélanie et Vincent se sont mis à dos Dylan et Fidji. Ces derniers n’ont plus du tout envie de faire semblant. Va-t'il se calmer ? La guerre est-elle déclarée ?

