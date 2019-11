La Bataille des Couples - Maxime et Alizée boycottés par l’alliance (Episode 56)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 56, diffusé ce lundi 11 novembre 2019 sur TFX.

Contre toute attente, Maxime et Alizée ont été épargnés à la dernière cérémonie grâce à la lumière bleue. Chacun des quatre couples, encore en compétition, ne pense qu’à une seule chose : aller en finale. Pour cela, les alliances d’hier pourraient bien voler en éclats… Lors de la cérémonie, Dylan a voté contre les blancs. Un vote passé inaperçu mais qui pourrait bien lui coûter ses alliés… Lucie arrive à la villa pour féliciter les demi-finalistes. L’occasion de faire un premier bilan de l’aventure avec les couples.

Rendez-vous sur la plage avec Christophe Beaugrand pour la première épreuve de cette semaine spéciale demi-finale. Aujourd’hui, à gagner, deux indices visuels qui seront d’une importance capitale pour décrocher sa place en finale. Lors de cette épreuve, les couples vont devoir franchir trois étapes le plus rapidement possible : un ramping, un code à découvrir et une course en canoë, avant de finir avec un lancé de précision. Mais attention, il existe deux zones d’élimination directe. Le couple qui arrive en premier aura la possibilité de stopper net la course de l’un de ses concurrents. Aujourd’hui, plus que jamais, c’est chacun pour soi. Alizée est la première à arriver sur la zone d’élimination mais en l’absence de son Maxime, c’est Mélanie qui décroche le droit d’éliminer. Sans surprise, elle élimine les gris. “Une fois de plus, nous sommes des grands naïfs. On pensait que ça se jouait au mérite,” regrette Maxime.

Mélanie et Vincent continuent de creuser leur avance et arrivent à nouveau premiers sur la deuxième étape, après une traversée en canoë. Le couple décide d’éliminer Fanny/Nani. Dylan et Fidji rattrapent leur retard. Violets et oranges ne sont plus qu’à une balle de la victoire. Victoire de Mélanie et Vincent ! Au moment du débrief de Christophe, Maxime et Alizée règlent leurs comptes avec l’alliance qui dit jouer au mérite. Mais nuance, le mérite se joue seulement dans l’alliance. Les gris comprennent qu’ils sont toujours exclus du jeu. Auront-ils une chance de se hisser en finale ?

