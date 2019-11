La Bataille des Couples : Maxime et Alizée en finale ! (Episode 59)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 59, diffusé ce jeudi 14 novembre 2019 sur TFX.

En trouvant l’éclair d’or correspondant à trois piliers, Maxime et Alizée reprennent des couleurs. Ils ont maintenant les 10 piliers et décident de courir “comme jamais de leur vie”. Fanny et Nani ont aussi la victoire au bout des doigts. Mais qui aura le meilleur chrono ? Dylan et Fidji finissent par réunir les 10 piliers mais pour Mélanie et Vincent, pourtant avantagés au départ, c’est le chaos. Alors qui gagne sa place en finale ? C’est Maxime et Alizée, seuls contre tous, qui étaient les prochains à partir. Pour Fanny et Nani, c’est la douche froide. Elles ont peur pour leur place et pour cause. L’alliance va exploser à la prochaine cérémonie, maintenant c’est une certitude.





Les finalistes invitent les autres couples à passer une agréable soirée au dîner. Pour la première fois depuis longtemps, il n’y a pas de tensions. Nani qui détestait encore hier Maxime et Alizée, s’étonne elle-même de leur demander des conseils love. Par le passé, Alizée était d’une jalousie maladive. Comment a-t-elle fait pour changer ? Il reste encore un espoir pour le couple Fanny/Nanni.





Nouveau jour dans la villa. Au programme : jeux de mimes et balade à cheval direction les belles cascades de République Dominicaine. Maxime a déjà rebaptisé son étalon Johnny ! La bonne humeur est au rendez-vous. Mais la stratégie n’est jamais bien loin. Qui sera éliminé à la cérémonie du soir ? La réponse dans le prochain épisode.





La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.