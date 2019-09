REPLAY - La Bataille des Couples : Maxime et Alizée prêts à abandonner à cause de Dylan (Episode 16)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 16, diffusé ce lundi 16 septembre 2019 sur TFX.

Cette cérémonie est éliminatoire : Olivia et Alex quittent donc l’aventure La bataille des couples. Ils partent sans regret. Une nouvelle semaine commence avec un nouveau pilier de l’amour. Après cette soirée, rien ne sera plus jamais comme avant pour Maxime et Alizée. Ces derniers ont été violemment pris à partie par Dylan. “Une attitude choquante et inexcusable” pour Mélanie. Au petit matin, l’ambiance est toujours un peu morose. Le retour de Dylan et Fidji ne fait vraiment pas des heureux. Lucie arrive pour annoncer le pilier de la tolérance : “C’est ce qui arrive dans un couple quand la passion s’arrête et que l’amour véritable commence”.

Alizée en larmes

“Être attaquée comme ça gratuitement, je n’ai pas compris,” confie Alizée avec les larmes aux yeux. Dylan et Fidji s’amusent de les voir “jouer les malheureux”. Lucie intervient pour dire à Maxime et Alizée qu’il faut parfois composer avec ce genre de tempérament. “Soit tu acceptes que la compétition est comme ça, soit tu constates que vous ne supportez pas ça, que ça abîme ta femme et vous partez,” explique la love coach. Maxime se lève et annonce : “C’est ce qu’on fait, on part”.



Il est temps pour nos couples de partir direction la nouvelle épreuve pilier. Si Maxime et Alizée ne se présentent pas, ils seront nominés d’office. Ces derniers ont-ils choisi d’abandonner ? Leur cœur balance entre l’envie de se venger et l’envie de ne plus croiser Dylan. Le couple se présente devant Christophe Beaugrand pour annoncer leur décision : “Tout ce que Dylan a réussi à faire, c’est de nous donner la rage”. Alizée et Maxime ne leur feront pas ce cadeau d’abandonner et ont bien l’intention de revenir “plus forts”. Les autres couples exultent ! Désormais, c’est sur l’épreuve pilier qu’ils vont devoir prouver qu’ils sont les meilleurs. Quel couple saura se distinguer ? Qui sera nominé ? Réponse demain.

