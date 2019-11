La Bataille des Couples : Maxime et Alizée vont-ils partir ? (Episode 55)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 55, diffusé ce vendredi 8 novembre 2019 sur TFX.

Une fois n’est pas coutume, les couples ont été convoqués sur la terrasse par Christophe Beaugrand. D’abord, les nominés avec Fanny/Nani et Maxime/Alizée. Ensuite, les demi-finalistes Fidji/Dylan et Mélanie/Vincent. Que leur a-t-il préparé ? A quelques jours de la fin de l’aventure, les quatre couples vont avoir l’opportunité de renflouer leur cagnotte. Les nominés joueront pour la somme de 10.000€ et, pour les immunisés, la coquette somme de 15.000€ est en jeu. Mais attention, tous vont pouvoir choisir de se partager la somme ou de la voler. Si l’un partage et l’autre vole, c’est le voleur qui rafle la mise. Si les deux décident de la voler, ils perdent tout. Avant de faire un choix, il est temps de discuter, berner, tromper ses adverses… Maxime et Alizée aimeraient partager mais Fanny et Nani ne veulent rien lui laisser. “J’ai envie de croire qu’on peut vous faire confiance,” confie Maxime. Mélanie et Fidji se font confiance mais Dylan est un grand joueur. Vont-ils partager ? La réponse est oui ! Chacun des couples gagne 7.500€. Fanny et Nani décident d’enfler Maxime et Alizée. Elles remportent 10.000€.

Le seul espoir de Maxime et Alizée ce soir, c’est que la lumière soit bleue. Ils se savent condamner d’avancer par l’alliance d’en face mais ils sont heureux d’être arrivé aussi loin dans l’aventure. Sans surprise, ils sont éliminés par leurs camarades. Toute la question est maintenant de savoir si la cérémonie est éliminatoire ou non ? Après un suspense insoutenable, la lumière bleue retentit. L’aventure continue pour eux ! “Mais c’est une blague,” explose Nani. Maxime/Alizée est le dernier couple demi-finaliste ! “Vous avez remporté une bataille mais vous n’avez toujours pas remporté la guerre,” conclut Christophe. “Et si on commençait à jouer une nouvelle partie ?” Dylan avoue à demi-mot à Maxime et Alizée qu’il a voté contre les blancs… Pourquoi a-t-il fait ce choix ? Dylan explique à Fidji qu’il a envie de terminer cette aventure avec “des gens comme ça”. Il apprécie beaucoup Maxime et pense qu’Alizée est “pure”. Aux portes de la finale, il compte bien jouer le jeu comme il l’entend. Va-t-il briser son alliance ? La réponse dans le prochain épisode.

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX