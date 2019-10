La Bataille des Couples : Mélanie trahie par son amie Wafa (Episode 40)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 40, diffusé ce vendredi 18 octobre 2019 sur TFX.

C’est toujours la guerre ouverte entre Wafa/Oliver et Cloé/Virgil. Une équipe jaune très en danger depuis qu’ils ont perdu l’épreuve Arena. Heureusement, l’équipe orange secrètement liée à eux, ont gagné cette épreuve et auront du poids à la table des pouvoirs. Wafa est prête à toutes les stratégies pour éliminer ses rivaux, qui à mettre son amie sur le banc des nominés. Mélanie est à la fois surprise et déçue. Les alliances et coups bas sont au coeur de toutes les discussions. Quelle issue cette semaine ? “Ce soir, on fait tomber les masques,” s’excite par avance Dylan.

Mélanie et Vincent nominés

L’heure de la table des pouvoirs a sonné. Comme prévu, Dylan affiche son désaccord avec Fidji qui ne souhaite pas nominer Mélanie. N’arrivant pas tous à se mettre d’accord, ça va se jouer au tirage au sort. Wafa a tiré le bracelet rose. Ils ont donc les cartes en main et choisissent de nominer Mélanie et Vincent. En apprenant la mauvaise nouvelle, Mélanie explose ! Comment ses alliés ont-ils pu perdre 5.000€ pour la nominer ? Même s’ils sont en danger plus que jamais, Cloé et Virgil s’amusent de la situation. “Ça va partir en cou*****,” promet Mélanie.



Après l’énervement, place aux larmes. Cloé et Virgil se savent condamnés à la prochaine cérémonie. Et comme si cela ne suffisait pas, ils seront face à leurs amis Fanny/Nani et Mélanie/Vincent. Mais ces derniers sont peut-être bien plus en danger qu’il n’y paraît. Leur seul espoir réside dans le fait de savoir si cette cérémonie est éliminatoire ou non. L’heure des réponses a sonné ! Mais avant, place au traditionnel règlement de comptes. Cela ne changera rien à l’issue de la soirée : tout le monde a voté contre Cloé et Virgil. Reste à savoir maintenant si cette élimination est définitive… La réponse dans le prochain épisode !

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.