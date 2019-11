La Bataille des Couples : Nani explose sa rage, Fanny en larmes (Episode 53)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 53, diffusé ce mercredi 6 novembre 2019 sur TFX.

Nouveau réveil à la villa et Dylan est en grande forme. Il faut dire qu’en gagnant la dernière épreuve Pilier, il s’est assuré une place en demi-finale aux côtés de Fidji. Mais le couple a un peu “le cul entre deux chaises”. Ils apprécient les gris mais ont une pseudo alliance avec les blancs et les violets. Mais plus que tout, il n’apprécie pas trop que les amis de Wafa et Oliver soient désormais mis à l’écart. Pour l’heure, c’est épreuve flash. Les couples peuvent remporter une voix supplémentaire à utiliser selon leurs envies lors de la prochaine cérémonie. Pour cela, ils doivent se mettre d’accord sur le montant de leur choix à envoyer par sms. C’est Fanny et Nani qui remportent la surenchère. La grande question est : combien ont-elles mis sur le tapis pour avoir cette voix ? La réponse est 1500€ alors que les autres ont choisi de débourser… 0€ !



C’est l’heure du coaching de Fanny et Nani et merci de venir en maillot de bain ! Que leur a préparé Lucie cette fois ? La love coach a décidé d’utiliser la piscine et de placer dos à dos, chacune de leur côté. Fanny craque rapidement… Elle aimerait redevenir celle qu’elle était avant. “J’ai envie qu’elle soit heureuse et pas que je lui bouffe la vie,” Nani lui répond avant d’arrêter l’exercice. Mais c’était sans compter la persévérance de Lucie qui la pousse à continuer l’exercice. Nani crie tout ce qu’elle a sur le coeur ! Aujourd’hui, elle le sait, elle a envie de changer pour Fanny qu’elle aime. Nani va travailler sur sa jalousie pour sauver son couple. Parviendra-t-elle à surmonter ses démons ?



Il est temps pour les couples de s’envoler direction la dernière épreuve Arena. Seuls Fidji et Dylan qui sont déjà immunisés, restent à la villa. “L’épreuve d’aujourd’hui s’annonce extrêmement physique,” promet Christophe Beaugrand. Mais il a une enchère à proposer qui pourrait bien avantager un couple. Deux pièces à remporter et la mise à prix est de 500€. Les enchères s’envolent entre Alizée/Maxime et Vincent/Mélanie. Ces derniers remportent l’enchère à 22.000€, les gris ne pouvant plus renchérir au delà. Il est temps maintenant de se battre sur l’épreuve.

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX