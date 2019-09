La Bataille des Couples : Nani jalouse de Fanny et Dylan (Episode 23)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 23, diffusé ce mercredi 25 septembre 2019 sur TFX.

Nani en coaching avec Lucie

Fanny prend son switch un peu trop au sérieux. Nani lui reproche de trop en faire avec son binôme. Ce matin, elle lui prépare son petit déjeuner… Pour Nani qui est de nature jalouse, c’est très difficile à vivre. Heureusement pour la jeune femme, Lucie lui donne rendez-vous pour un coaching un peu particulier. Afin de vaincre sa jalousie, la love coach la met face à Dylan et Fanny prenant un verre dans une piscine. A peine, le duo se met en scène que Nani pleure. “J’ai peur qu’elle aille voir ailleurs. Je l’aime tellement que j’ai peur de la perdre,” confie-t-elle. Grâce à Lucie, Nani prend conscience de beaucoup de choses. Fanny peut avoir des amis sans qu’elle ne l’abandonne pour autant. Un pas après l’autre…



Nouvelle épreuve arena. En binôme, l’un doit faire deviner à l’autre les ingrédients secrets à l’aide de son visage. On se lèche le visage, on se gobe le menton… Le couple vainqueur est Maxime/Mélanie et le couple qui arrive en dernière position est Oussama/Nani. Les deux couples immunisés cette semaine sont Maxime/Alizée et Mélanie/Vincent. Ils accèdent tous les quatre à la table des pouvoirs. Tout en bas du classement : Virgil/Cloé et Oliver/Wafa. Ils sont donc nominés cette semaine.

Cloé meilleure sans Virgil

Cloé est très énervée contre Virgil. S’ils sont nominés cette semaine, c’est à cause de Virgil. Pour ne rien arranger, l’homme a depuis le début, pris l’habitude de elle lui en veut beaucoup du comportement qu’il a envers elle depuis le début. Le jeune homme lui reproche son niveau lors des épreuves. Mais cette semaine de switch a prouvé que seule, Cloé avait un meilleur classement que Virgil. “A tout moment, je peux exploser,” promet Cloé.

