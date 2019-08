REPLAY - La Bataille des Couples : Onde de choc après l’abandon de Dylan (Episode 3)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 3, diffusé ce mercredi 28 août 2019 sur TFX.

“Ramenez Dylan à la maison”

Précédemment dans La Bataille des Couples, Dylan a crié “J’abandonne” lors de la dernière épreuve en groupe. Julia est en transe, Mélanie s’effondre. En se décrochant, l’équipe Or est disqualifiée. L’équipe argent est donc vainqueur par forfait. “C’est la plus grande insolence qu’on pouvait leur faire,” se réjouissent Fidji et Dylan. Mais désormais, ils sont seuls contre tous ! “Que le combat commence,” ironise Antho, à l’origine de ce coup d’état.

De retour à la villa, l’ambiance est “pourrie”. Les couples sont encore sous le choc de l’acte "anti-jeu" de Dylan et Fidji. Au bord de la piscine, Fanny, Nani et Mélanie y vont de leur petit commentaire concernant les couples. Selon elles, Inès s’est trompée d’aventure, Maxime a cru qu’il partait en road trip et Emma est invisible. Pour apaiser les tensions, Virgil invite les autres habitants à prendre un verre sur la plage.

“Je suis perdu depuis que je t’ai rencontrée”

Stratégie mise de côté, Antho compte bien faire comprendre à Emma qu’elle lui plaît. Pour cela, toutes les techniques de drague sont bonnes même les plus bidons : "T’es pas trop fatiguée ? Parce que t’as marché dans mes rêves toute la nuit”. Au lieu de fuir, Emma n’est pas indifférente à la drague d’Antho. Futur couple ?



Pendant la soirée, Inès et Oussama découvrent qu’ils ont soudainement beaucoup d’amis. Leur vote est très important pour la cérémonie du lendemain. “Parlons comme de vrais hommes,” l’invite Dylan. Ce dernier veut s’assurer qu’Oussama tiendra sa parole alors il met cartes sur place. Le petit-ami de Fidji promet de le sauver juste après Antho. “Et Virgil ?” demande Oussama. “Non, je ne lui dois rien”. Le complice d’Inès va-t-il garder cette information pour lui ? Choisira-t-il de faire confiance à Dylan ?

