REPLAY - La Bataille des Couples - Oussama et Alex en guerre (Episode 11)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 11, diffusé ce lundi 9 septembre 2019 sur TFX.

“Les alliances d’aujourd’hui ne sont pas celles de demain”

Antho le vengeur a frôlé de très près l’élimination. Malgré 5 votes contre lui, il est sauvé grâce à cette cérémonie non éliminatoire. Une cérémonie qui a fait couler beaucoup d’encre. En effet, l’indécision d’Oussama a laissé penser à ses alliés qu’il n’était pas fiable. De retour à la villa, une violente dispute éclate entre Oussama et Alex. Le calme revenu, les deux hommes ont une franche discussion au calme. “Moi, j’te niquer** pas,” promet Oussama.

Au réveil, la stratégie est comme toujours au centre de toutes les conversations et il semblerait bien qu’Antho ne soit plus la “target” principale. Mélanie veut faire une alliance à six en incluant Antho/Emma et Virgil/Chloé, les ennemis d’hier. Maxime et Alizée sentent le vent tourner et décide d’aller poser la question directement. Sont-ils vraiment en alliance ? Bastien leur sert “une réponse vaseuse”. “C’est la première banane du matin,” réalise Maxime. Même Oliver et Wafa se désolidarisent !

Pilier du dialogue

Oussama réalise qu’il a peut-être passé plus de temps à élaborer des stratégies qu’à se préoccuper du bien-être de sa petite-amie. Il demande conseil à Fanny et Nani qui lui propose d’envoyer un sms à Lucie. Et ça tombe bien parce que la love coach débarque à la villa pour annoncer le pilier de la semaine : le dialogue. En découvrant que le couple Inès/Oussama est au bord de la rupture, Lucie leur annonce qu’ils auront le droit à un coaching cette semaine. “Vous avez atteint la limite,” confie Lucie. Avant de partir, elle leur conseille de “rester reliés par (leurs) coeurs” lors des épreuves à venir. Bonne chance !

Première épreuve de la semaine pour nos couples. Qui saura s’écouter et avancer ensemble ? Wafa et Oliver ont une nouvelle fois tout casser ! Il est le premier couple immunisé de la semaine. Maintenant, il est question de ne pas arriver dernier pour ne pas être nominé d’office. Fanny est sur le point d’abandonner, Chloé est au bord de la crise de nerfs aussi. Qui sauvera sa peau ? Réponse demain.

