La Bataille des Couples : Pourquoi Oliver pleure ? (Episode 49)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 49, diffusé ce jeudi 31 octobre 2019 sur TFX.

Nani, Dylan, Maxime s’affrontent de nouveau sur le parcours de l’épreuve Arena pour savoir quel couple affrontera Mélanie et Vincent pour décrocher l’immunité.

“C’est la remontada” pour Fanny et Nani qui n’avaient remporté que deux points sur l’épreuve Pilier et qui raflent tout sur l’épreuve du jour. Le duel opposera donc Mélanie/Vincent à Fanny/Nani pour décrocher la seule immunité de la semaine. La Team Cobra est en fête et décide d’aller célébrer leurs récentes victoires sur le “Titanic”.

Les gris et les roses, “entre gens vrais”, partent eux manger au restaurant. Maxime a réfléchi à “la seule cartouche” qui pourrait sauver leurs amis : s’allier à Dylan sur la dernière ligne droite. Mais pour Wafa et Oliver, c’est impossible ! Ils ne vendraient pas leur âme au diable. En attendant de connaître l’issue de cette semaine, la soirée continue et Lucie a un cadeau pour les roses : un message vidéo de la fille de Wafa et de son papa. Les deux compétiteurs sont touchés en plein coeur. “Je suis quelqu’un de très dur pourtant mais là, je suis complètement déstabilisé,” avoue Oliver, les larmes aux yeux.



Hier soir, ils ont tous passé une belle soirée mais au réveil, la guerre froide reprend de plus belle entre les cobras et “les gens vrais”. Mais le duel ne va pas se jouer entre eux aujourd’hui. En effet, ce sont Mélanie/Vincent et Fanny/Nani qui vont s’affronter pour décrocher l’unique immunité. Qui sera automatiquement sauvé ? La réponse demain.

