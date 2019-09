La Bataille des Couples - Quand Booba fait gagner Maxime et Alizée (Episode 9)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 9, diffusé ce jeudi 5 septembre 2019 sur TFX.

“Antho, le vengeur”

Oussama/Inès, Alex/Olivia et Maxime/Alizée ont décidé de passer une soirée en dehors de la maison. Une nouvelle alliance qui n’est pas vue d’un très bon oeil par le reste du groupe. A la villa, “c’est que du bonheur” ! Les couples ont improvisé une soirée dansante au bord de la piscine. Antho déguisé en fausse Céline Dion, séduit peu à peu le clan adverse. Mais très vite, la question du troisième couple nominé est sur toutes les lèvres. Antho est prêt à se sacrifier pour faire face à son pire ennemi Oussama. Appelez-le “Antho, le vengeur” !

Merci B2O !

Epreuve Flash : qui veut gagner 5.000€ ? Pour ça, il faudra savoir qui de Booba ou Victor Hugo est à l’origine de ces mots. “Comme par hasard, ce matin j’ai mis mon tee-shirt du Duc,” se réjouit Maxime. Le fan numéro 1 de Booba ne craint pas la concurrence ! Mais les choses se corsent lorsqu’il s’agit de connaître la date de naissance de Victor Hugo. Quatre couples sont ex-aequo mais c’est finalement Maxime et Alizée qui raflent la mise. Ils affichent 29.000€ sur leur cagnotte.

La table du pouvoir

Il est temps pour Wafa/Oliver et Olivia/Alex de se réunir à la table du pouvoir. Vont-ils parvenir à se mettre d’accord pour désigner le troisième et dernier couple nominé cette semaine ? Le premier couple serait bien tenté de mettre Emma et Antho alors que le second préfère nominer Virgil et Chloé. Mais à la surprise générale, ce sont Fanny et Nani qui sont nominées cette semaine !

