REPLAY - La Bataille des Couples - Qui est le premier couple éliminé ? (Episode 5]

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 5, diffusé ce vendredi 30 août 2019 sur TFX.

Il faut sauver le soldat Dylan

Nouveau réveil à la villa. Aujourd’hui est un jour important puisque les couples ont rendez-vous avec la première cérémonie de la saison. Jusqu’au dernier moment, Dylan et Antho veulent s’assurer qu’Oussama est bien de leur côté. Sauf que ce dernier ne fait pas vraiment confiance à Dylan... Ils se mettent d’accord sur un vote contre Alex et Olivia. Si Dylan part à l’issue de la cérémonie, Antho annonce qu’il part. “Il se fiche royalement d’Emma,” confie Mélanie qui a tout entendu de la discussion des garçons. Les filles ont décidé d’ouvrir les yeux à Emma. Quelles sont véritablement les intentions d’Antho ? Emma décide d’aller discuter avec son prétendant pour se rassurant.

Première cérémonie

Il est maintenant l’heure de se rendre à la première cérémonie de cette Bataille des Couples, saison 2. Ce soir, les couples en danger sont : Mélanie/Vincent, Dylan/Fidji, Bastien/Julia et Alex/Olivia. Qui sera le premier couple à quitter définitivement l’aventure ? Oussama tiendra-t-il sa parole ? La cérémonie, c’est aussi l’occasion pour mettre cartes sur table. “Est-ce que tu as vraiment dit à Oussama : ‘Je me fous de Virgil’ ?” interpelle le concerné. Il est temps pour lui de connaître les véritables intentions de son allié. Va-t-il le sauver avant Oussama ? La réponse est non. Virgil et Chloé vont-ils rester alliés avec lui ?

Bye Dylan et Fidji

Pour l’heure, place au vote. Après un long suspense, c’est finalement le couple Dylan/Fidji qui est éliminé. Oussama n’a donc pas tenu sa parole : “Je suis un vrai bluffeur frérot”. Le ton monte entre les deux hommes mais la finalité reste la même : Dylan et Fidji ont perdu !

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.