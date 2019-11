REPLAY - La Bataille des Couples : Qui sont les nominés de la semaine ? (Episode 54)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 54, diffusé ce jeudi 7 novembre 2019 sur TFX.

Pour cette ultime épreuve Arena, le physique des couples est mis à rude épreuve. Et pour cause, ils doivent littéralement courir après l’argent mais surtout après la toute dernière épreuve d’immunité en jeu cette semaine. Qui sera le premier couple à ramener les 12 pièces d’or sur son socle ? Pour l’heure, tous sont à égalité malgré malgré l’avantage de Mélanie/Vincent. Mais les gris prennent du retard et les violets explosent les compteurs. Ils gagnent ainsi l’immunité et sont donc les deuxièmes qualifiés pour la demi-finale. Pour Maxime et Alizée, c’est perdu et le moral n’est pas au rendez-vous. “C’est celle qu’il fallait gagner aujourd’hui. Nous savons que nous allons prendre l’avion bientôt…”



De retour à la villa, les filles sont convoquées par Christophe Beaugrand pour une vente aux enchères exceptionnelle. Fanny, Fidji, Mélanie et Alizée vont devoir renchérir à l’aveugle. “Après 11 semaines de compétition, vous avez bien mérité ce cadeau romantique,” promet Christophe. Les enchères s’envolent et c’est finalement Alizée qui rafle la mise en déboursant 8.500€. Pour cette somme, elle gagne une croisière romantique et un pique-nique avec son amoureux. Mais avant de convoler, une soirée s’improvise dans un bar de Las Terenas où Nani a pris les platines. L’occasion pour tous de fêter, dans la joie, ces derniers moments tous ensemble.



Au réveil, Fidji/Dylan et Vincent/Mélanie décident de se glisser dans la peau du “Johnny” national de Las Terenas. Maxime est très touché par la blague de ses “faux-amis”. Il est temps maintenant, pour lui, de partir direction une petite journée romantique avec sa future femme. Au programme : yacht et pique nique sur une plage de rêve. Maxime et Alizée finissent leur aventure en beauté. “On revient sur terre, on fait ses valises et on se casse,” les accueille chaleureusement Dylan. Vont-ils vraiment partir ? Réponse dans le prochain épisode.

