REPLAY - La Bataille des Couples : Règlements de compte devant Lucie (Episode 46)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 46, diffusé ce lundi 28 octobre 2019 sur TFX.

Au lendemain de la cérémonie qui a failli leur coûter leur place, Wafa et Oliver sont amères. Ils n’avaient pas vu venir ce retournement de situation de la part de ses alliés. Mélanie/Vincent et Fanny/Nani se sont finalement ralliés à la stratégie “éclair” menée par Dylan. Leur plan était presque parfait pour éliminer les plus forts. Malheureusement pour eux, cette cérémonie était non-éliminatoire. Pour cette dixième semaine de compétition, Lucie arrive pour annoncer le nouveau pilier. Le sujet de la franchise ne pouvait pas mieux tomber. “Etre ce que l’on est et dire ce que l’on pense au moment où on le pense,” explique la love coach. L’occasion pour Wafa et Oliver de revenir sur la trahison qu’ils ont ressentie. “Je n’ai jamais croisé autant de gens faux de ma vie,” se confie à son tour Maxime. La discussion s’anime et le ton monte… Lucie est témoin de ce triste spectacle.



Il n’y a qu’une immunité à gagner cette semaine. Pour ce pilier de la franchise, deux épreuves et un calcul des points remportés qui permettra de déterminer le classement. Le couple en tête sera immunisé ! Place à l’épreuve Pilier et c’est la rapidité qui fera la différence aujourd’hui. Les couples doivent réaliser une course d’obstacles en 4 étapes. A la fin de chacune d’entre elles, les couples devront se heurter à une citation sur la franchise bourrée de fautes d’orthographe qu’ils devront deviner. Avec plus de 23 minutes, ce sont Fanny et Nani qui se classent en dernière position. Pour connaître le nom du couple gagnant, il faudra attendre l’épisode de demain...

