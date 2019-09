La Bataille des Couples : Tensions entre Chloé et Virgil (Episode 8)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 8, diffusé ce mercredi 4 septembre 2019 sur TFX.

Chloé perd la connexion avec Virgil

Virgil et Chloé sont invités par Lucie à suivre leur premier coaching. La veille, ils sont arrivés avant-dernier à la première épreuve pilier de la semaine. Leur complicité est mise à rude épreuve lorsque le stress envahit la jeune femme. Alors que l’exercice ici, leur demande de deviner ce que l’autre pense, Chloé s’énerve une nouvelle fois de ne pas y arriver. Lucie interrompt l’exercice et demande à Virgil de prendre Chloé dans ses bras. Elle peut compter sur l’amour de son petit-ami. Parviendront-ils à se connecter à la prochaine épreuve ?

“Retour du monstre”

Convocation à l’épreuve arena. L’enjeu est important : le couple vainqueur sera non seulement immunisé mais gagne sa place à la table du pouvoir. Ils auront la lourde tâche de désigner le troisième couple nominé. Le couple perdant lui, sera nominé d’office et rejoindra ainsi le camp d’Inès et Oussama. “On dit souvent que la complicité parfaite, c’est une symbiose,” annonce Christophe. Dans cette épreuve, les nerfs sont mis à rude épreuve. “Petit conseil : gardez votre calme”. Tous les couples se trouvent en grande difficulté depuis le début de l’épreuve. Coachés par Lucie juste avant, Chloé va-t-elle parvenir à garder son sang froid ? C’est mal parti ! “Retour du monstre,” commente Virgil. “J’ai envie de te mettre une grande tarte dans ta g*****” balance Mélanie à son amoureux. Ambiance !

Alex et Olivia immunisés

Pour d’autres couples, ça roule. Olivia/Alex et Emma/Antho sont les premiers à réussir le parcours. Mais rien n’est joué pour autant. Il reste deux balles à mettre dans le tube. Explosion de joie pour Alex et Olivia qui remportent l’immunité ! A la surprise générale, Chloé et Virgil remontent la pente et doublent Fanny et Nani qui ont pris un sacré retard. Les nerfs lâchent mais face au flegme de Mélanie et Vincent, elles ont encore toutes leur chance. Elles finissent enfin par mettre la troisième balle ! “Quel meilleur scénario de voir Mélanie et Vincent nominés d’office,” se réjouissent Alex et Olivia. Qui sera le troisième couple nominé ? Réponse demain.

