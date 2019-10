La Bataille des Couples : Trahison au sommet pour Wafa et Oliver (Episode 45)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 45, diffusé ce vendredi 25 octobre 2019 sur TFX.

Depuis que Wafa est nominée, elle passe de plus en plus de temps avec son alliance qu’elle avait délaissée. Mais que la petite-amie d’Oliver se méfie, les alliés d’hier ne sont pas forcément ceux de demain. En effet, Mélanie, Vincent, Fanny, Nani et Fidji suivent la stratégie de Dylan. Une opération “éclair” a été mise en place pour éliminer les roses alors que les gris pensent ne plus avoir de chance. Leur dernier espoir ? Que la lumière bleue, signe de cérémonie non éliminatoire, brille à la fin de la cérémonie. Quoi qu’il en soit, la cérémonie promet d’être un véritable feu d’artifice.



“Ce soir, c’est bleu. Ce soir, c’est bleu. La la la la la laaa” Dylan chante pour encourager ses amis Maxime et Alizée alors qu’en coulisses, il sait que le couple n’est pas du tout en danger. Au lieu de se méfier de l’eau qui dort, Wafa et Oliver sont confiants. “C’est de l’hypocrisie dans tous les sens,” commente Fidji. L’heure de la cérémonie est arrivée. Place aux règlements de compte : Wafa se fait attaquer de toutes parts, les couples commencent à tomber le masque. Sent-elle déjà le vent tourner ?

“Maxime et Alizée, vous n’avez aucun vote contre vous” Christophe Beaugrand balance une bombe. C’est un carton plein pour Wafa et Oliver qui cachent leur amertume. Sans attendre, Dylan déclenche son opération “éclair” suivi par ses alliés ! “Je me suis fait bananer,” Wafa a “la gerbe”. Les roses sont éliminés mais il reste encore une chance à Wafa et Oliver : la cérémonie est-elle éliminatoire ? Et non, “ce soir, c’est bleu”. Les cartes sont redistribuées, “que la vraie guerre commence” s’impatiente Mélanie. La semaine prochaine promet d'être chaotique !

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1