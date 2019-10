La Bataille des Couples : “Tu crois que ma meuf, c’est une p**e ?” (Episode 44)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 44, diffusé ce jeudi 24 octobre 2019 sur TFX.

Les garçons et Fanny ont décidé de piéger leurs amoureuses avec l’aide de Christophe Beaugrand. Ensemble, ils ont décidé de tourner des petites vidéos en mode séduction avec des fausses prétendantes. Si leurs petites amies explosent et décident de prendre une voiture pour les rejoindre, ils gagnent 5000€ dans leur cagnotte. Voir danser Fanny avec un homme a complètement fait péter un cable Nani qui débarque sans prévenir. “Je me suis un petit peu trop prise au jeu et je regrette à mort,” pleure Fanny en découvrant le mal qu’elle a fait à celle qu’elle aime.



Dylan et Fidji, Fanny et Nani, se retrouvent à la table des pouvoirs. Le meilleur scénario possible pour la nouvelle alliance secrète qui a pour objectif, d’éliminer Wafa et Oliver. Mais ces derniers sont encore loin d’imaginer ce qu’il se trame dans leur dos… D’ailleurs, le quatuor de stratèges a bien l’intention de jouer le bluff jusqu’au bout. Cette semaine, ils doivent se mettre d’accord pour échanger un couple nominé avec un autre couple. Dylan révèle à Christophe que tout est prévu depuis un moment grâce à la “stratégie éclair”. “On veut faire tomber les roses qui se croient protégés”. “Nous sommes donc face à des comédiens,” s’amuse Christophe. Les couples immunisés annoncent qu’ils vont jusqu’au tirage au sort et acceptent alors de perdre 5000€… Sans surprise, il est décidé que Maxime/Alizée remplacent Mélanie/Vincent sur le banc des nominés. La pire des configurations possibles pour les couples devenus amis.

Actor studio jusqu’au bout pour Fanny et Nani. “Le truc qui me fait péter les plombs, c’est qu’hier j’ai fait pleurer ma femme pour gagner ces 5000€” explose Fanny. Maxime qui est déçu de ce résultat, ne comprend pas trop pourquoi cette dernière pleure. “Personne ne l’a obligée à coller son cul hier soir,” balance-t-il. Et là, c’est le drame… Nani explose : “Tu crois que ma meuf, c’est une p**e ? T’es qu’une merde et j’espère que tu vas sauter”. Une réaction disproportionnée pour une blague pas drôle selon Maxime et sa femme. Ont-ils précipité leur sortie ? Réponse demain.



