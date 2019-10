REPLAY - La Bataille des Couples : Vincent se blesse au pied (Episode 36)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 36, diffusé ce lundi 14 octobre 2019 sur TFX.

Lors de la dernière cérémonie, Inès et Oussama ont été éliminés par leurs camarades. La Bataille des Couples se termine pour le jeune couple. “Fin du game pour eux. Enfin !” se réjouissent Fanny et Nani et ce n’est pas le reste des couples qui vont les contredire. Vincent lui, quitte la cérémonie sans attendre pour aller passer une radio. Plus tôt dans l’après-midi, il s’est blessé au pied et a peur pour la suite de son aventure. De retour à la villa, il explique à sa chérie avoir une petite fracture. Il sera handicapé pour courir et sauté. “Je vais me reposer sur toi. Il va falloir que tu sois forte,” confie Vincent.



Rien ne change au niveau des stratégies. Wafa est toujours très énervée contre Cloé et Virgil qui avaient essayé de l’éliminer à l’avant-dernière cérémonie. Mélanie doit faire semblant de prendre partie pour son alliance mais n’en oublie pas moins son amitié pour Virgil. Ils s’isolent tous les deux pour discuter. “Aie confiance en moi,” rappelle Mélanie qui joue la carte du désamour en public. Une inimitié qui plaît beaucoup à Wafa et qui s’en mêle. Une nouvelle dispute violente éclate entre Wafa et Cloé... Le ton monte rapidement dans les tours ! Mélanie et Vincent ne cautionnent pas vraiment ce comportement.



Nouvelle semaine et nouveau pilier dans La Bataille des Couples : la confiance. Lorsque Lucie demande aux couples quels sont ceux qui se font confiance, tous répondent par la positive sauf Fanny et Nani. Cette dernière craque en évoquant son manque de confiance envers celle qu’elle aime. Lucie planifie d’ors et déjà un coaching dans la semaine.

