REPLAY - La Bataille des Couples : Virgil apprend la trahison de Dylan (Episode 4)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 4, diffusé ce jeudi 29 août 2019 sur TFX.

Quel couple sera immunisé ?

Les couples de l’équipe Or ont un nouveau message : “La bataille ne s’arrête jamais et c’est peut-être l’heure de votre rédemption. Seul le couple échappera à une possible élimination”. S’il veut assurer sa place, le couple Dylan/Fidji doit gagner. Objectif : tenir en équilibre à deux sur une petite pyramide. Tout va se jouer au mental ! Mélanie et Vincent tombent les premiers. Alex/Olivia, Julia/Bastien suivent. Ils sont les trois premiers couples nominés. Quel couple sera immunisé entre Wafa/Oliver et Fidji/Dylan ? Jusqu’au bout, les couples tremblent… Wafa et Oliver décrochent la victoire tant convoitée !

Dylan “n’est pas loyal”

Oussama a envie de mettre un peu de magie dans la villa. Avec un simple jeu de cartes, il parvient à bluffer les couples. Mais qu’a-t-il encore sous le chapeau ? Une info importante pour Virgil ! Hier, lors de sa discussion avec Dylan, ce dernier lui a bien fait comprendre que Virgil était la dernière roue du carrosse. “Ce mec là est pas loyal,” prévient Oussama. Le petit-ami de Chloé n’en croit pas ses oreilles mais compte bien demander des explications à son allié. En attendant, c’est à Chloé qu’il décide de dire toute la vérité. Vont-ils faire un coup d’état ? Comment Dylan va se défendre ?

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.