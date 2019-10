REPLAY - La Bataille des Couples : Virgil "faible," Cloé "hystérique" (Episode 32)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 32, diffusé ce mardi 8 octobre 2019 sur TFX.

L'immunité est pour...

Maxime et Alizée remportent l’épreuve et l’immunité qui va avec. “On le doit à Dylan et Fidji qui ont été solidaires avec nous,” remercie le couple. En effet, durant l’épreuve, Dylan a invité Maxime a utilisé le trou qu’il avait creusé, lui permettant de gagner de précieuses minutes. Inès et Oussama arrivent derniers de cette épreuve et sont donc les premiers nominés de la semaine. “Je vais bien bien faire ma valise cette fois-ci,” assume Oussama. Pour Cloé et Virgil, la nomination n’est que repoussée. Ils sont persuadés d’être désigné à la table des pouvoirs. “On a intérêt à gagner demain,” avoue le couple.

Love coaching

Pour l’heure, Cloé et Virgil ont le droit à leur deuxième coaching avec Lucie. Quels sujets vont-ils aborder aujourd’hui ? Sur les épreuves, le couple a tendance à se désolidariser. La love coach a un exercice bien précis en tête et a fait appel à Mélanie. Son rôle est d’attaquer tour à tour Cloé et Virgil, l’un prenant la défense de l’autre. “J’ai l’habitude de leur mettre des taquets alors je vais faire ça avec grand plaisir,” s’amuse Mélanie. Alors elle attaque fort : Virgil est un “faible” et Cloé est une “hystérique”. Si la jeune femme n’a aucun mal à assurer la défense de celui qu’elle aime, Virgil lui manque de répartie. Mais après une belle séance de coaching avec Lucie, le couple en ressort grandit.

