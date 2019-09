REPLAY - La Bataille des Couples : Wafa et Oliver sont indestructibles (Episode 17)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 17, diffusé ce mardi 17 septembre 2019 sur TFX.

Plusieurs couples ont été très vite mais le bas de classement est aussi très serré, annonce Christophe. Antho/Emma, Fidji/Dylan, Bastien/Julia sont les trois derniers. Le premier couple nominé de la semaine est : Julia/Bastien. Pour le haut du classement, tout s’est joué à 30 petites secondes. Wafa et Oliver ont une nouvelle fois remporté la première immunité ! “Notre couple est indestructible,” se réjouit Wafa qui dédie sa victoire à Maxime et Alizée, arrivés deuxième.

Mélanie en crise

Antho décide de réunir les détracteurs de son meilleur ami Dylan. En bon justicier, il veut “encore sauver son copain” et “défendre l’impardonnable” selon Wafa. Il demande aux autres de ne pas insulter son ami devant lui et surtout de retrouver une bonne entente au sein de la villa. Lorsque Dylan et Fidji arrivent au salon, Mélanie craque : “Ils font ressortir le pire en moi.” Elle prend conscience qu’elle n’a pas fait le deuil de sa relation avec Fidji.

Épreuve flash : Quel est le couple qui se tolère le moins et qui passe son temps à se disputer ? A vos votes ! Et le résultat est sans appel… Il s’agit du couple Antho/Emma. Mais comme il est toujours possible de reprendre le pouvoir dans la villa, le bébé couple a un choix à faire : garder la boîte ou l’offrir à quelqu’un. Est-ce un cadeau empoisonné ? Emma prend l’initiative de garder la boîte et elle a eu raison ! Grâce à un sifflet magique, ils vont pouvoir “friser” le couple de son choix durant 20 secondes lors de la prochaine épreuve arena.

Seuls contre tous

Au réveil, Dylan s’excite avec son sifflet et ordonne à Oussama, son pire ennemie, de lui faire son petit déjeuner. Contre toute attente, le petit-ami d’Inès entre dans son jeu. Mais pourquoi lui donner autant d’importance ? Les autres couples s’interrogent. Dylan lui, kiffe avoir toute la villa à dos… Pour Fidji, c’est plus difficile à vivre. Le couple songe sérieusement à quitter l'aventure.

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.