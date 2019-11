REPLAY - La Bataille des Couples : Wafa et Oliver sur le départ ? (Episode 50)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 50, diffusé ce vendredi 1er novembre 2019 sur TFX.

Lors de la dernière cérémonie, les masques sont tombés et désormais, deux clans bien distincts s’affrontent. D’un côté, la Team Cobra qui se voit déjà en finale et de l’autre, les gris et les roses qui résistent encore et toujours contre l'envahisseur. Aujourd’hui, duel au sommet pour Mélanie/Vincent et Fanny/Nani qui s’affrontent pour décrocher la seule immunité de la semaine. “Pas d’alliance, pas d’amitié, on se bat pour l’immunité”. C’est le slogan du jour pour cette épreuve où seule l’équilibre compte et pas besoin de finir à deux. Le vainqueur sera celui qui reste le dernier debout sur cette poutre. Heureusement, parce que très vite, Fanny et Vincent tombent. Tout va maintenant se jouer entre Nani et Mélanie et c’est l’équipe blanche qui l’emporte. Nani offre à son couple, une immunité pour la semaine.



Cette victoire des filles met à mal la stratégie imaginée par Maxime et Alizée. Ces derniers espéraient encore pouvoir sauver leurs amis Wafa et Oliver au détriment de Fanny et Nani en ralliant Dylan et Fidji à leur cause. L’opération Garcimore vient de tomber à l’eau mais Maxime a encore de la ressource. Sa nouvelle idée : créer une égalité contre Mélanie/Vincent et obliger ainsi Dylan et Fidji à départager. Choisiront-ils de faire un nouveau coup de théâtre ?



Place à une nouvelle cérémonie. Mélanie veut faire preuve de franchise et confie à Wafa ce qu’elle a sur le coeur… Elle récolte l’Oscar de la “Meilleure Actrice Fake” de la part de Maxime et Alizée. “J’ai été déçue et trahie,” s’effondre Wafa. C’est une “vraie blessure” pour elle. Il est temps de passer au vote. Ce soir, exceptionnellement, tous les couples vont voter. Qui sera éliminé de la compétition ? A l’unanimité, c’est Wafa et Oliver qui ont été éliminés. Il reste encore un espoir : la cérémonie est-elle éliminatoire ? La réponse dans le prochain épisode !

