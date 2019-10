La Bataille des Couples : Wafa fond en larmes à cause de Mélanie (Episode 48)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 48, diffusé ce mercredi 30 octobre 2019 sur TFX.

Pour Wafa et Oliver, les temps sont durs dans la villa. Lucie les convoque pour un coaching en cette semaine de la franchise. Avec le couple, elle revient sur le coup de théâtre dont ils ont été victimes lors de la dernière cérémonie. “Mélanie, c’est mon coup de coeur dans l’aventure. Je me suis sentie trahie,” confie avec beaucoup d’émotion Wafa. Avec la love coach, elle peut enfin vider son sac “mais personne ne me mettra à terre”. Maintenant que c’est fait, Lucie veut les faire travailler sur l’exercice du miroir. Dans leur quotidien, le couple a parfois des problèmes de communication. “Je souhaite que vous puissiez vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles vous vous aimez,” commente Lucie. “Je ne changerais ma vie pour rien au monde,” conclut Wafa après avoir son coeur à l’homme qu’elle aime. “On est indestructibles”.

Lors de l’épreuve flash de la veille, Fanny et Nani ont remporté la possibilité de pénaliser un couple. Sans surprise, les filles ont décidé d’handicaper Wafa et Oliver. Ces derniers sont toujours la cible à abattre. Ils n’ont d’autre choix que de gagner cette épreuve Arena pour ne pas prendre le risque d’être éliminé.

Place à la Tour Infernale composée de 4 étages superposés qui va accompagner les couples sur une suite d’obstacles. A chaque chute, c’est retour à la case départ. En dépit de leurs 45 secondes de retard, Wafa et Oliver prennent la tête de la compétition. Malheureusement pour eux, ils resteront les derniers… Fanny et Nani arrivent en tête de cette épreuve mais ce sont Mélanie et Vincent qui sont numéro 1 au classement cette semaine. Quel couple les affrontera en duel pour décrocher les immunités ? La réponse demain.

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX