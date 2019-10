REPLAY - La Bataille des Couples : Wafa/Oliver trahis par Virgil/Cloé (Episode 31)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 31, diffusé ce lundi 7 octobre 2019 sur TFX.

Qui sont les traîtres ?

Il y a une égalité ce soir. Deux couples ont chacun reçu deux voix contre lui, c’est donc au troisième couple nominé qui n’a reçu qu’une voix contre lui, de départager les votes. Il s’agit de Fanny et Nani. Certains ont retourné leur veste et d’autres n’ont pas pu aller jusqu’au bout de la stratégie. Maxime et Alizée ont choisi de faire un vote blanc. Avec le vote de Fanny et Nani, Wafa et Oliver sont sauvés et comptent bien régler leurs comptes. “Vous êtes deux gros traîtres,” s’énerve Wafa et balance l’alliance cachée qu’ils avaient avec Cloé et Virgil, face à Dylan/Fidji. “Diviser pour mieux régner, c’est la stratégie de Wafa”. Celle qui se croyait intouchable s’acharne sur Virgil et Cloé. Retour au calme pour savoir si Julia et Bastien sont définitivement éliminés de la compétition. La réponse est non ! L’aventure continue pour eux ce soir et à voir la tête de Mélanie, ce n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. De retour à la villa, Cloé et Virgil assument complètement leur stratégie. Wafa ne s’est toujours pas calmé. “Lundi ça recommence et je vais t’écraser, meuf,” menace Wafa. “Je vais te faire la sère-mi”.

Mélanie et Vincent ne veulent plus partager une chambre avec Julia et Bastien. Ils les invitent à changer de chambre mais ces derniers refusent. “Je vais prendre l’un pour taper sur l’autre,” bouillonne Mélanie. “Mais où est passée la Mélanie du début ?” regrettent Julia et Bastien. Plus que jamais, l’ambiance est électrique dans la villa. Pour Dylan et Fidji, le vent semble tourner. Ils s’attirent la sympathie de leurs anciens ennemis. Les couples ont la mémoire courte ! Dans cette histoire, Cloé et Virgil ont aussi assumé être des agents doubles envers Dylan et Fidji. En jouant la carte de la franchise, les deux couples continuent de se faire confiance et d’avancer ensemble. “Maintenant, l’agent double c’est Dylan,” s’amuse Virgil.

Au petit matin, Bastien se réveille difficilement. Dans la nuit, il a reçu un coup de téléphone de ses proches qui ont besoin d’aide. “L’aventure, ce n’est pas la vie,” tente de se rappeler Bastien pour prendre une décision lourde de conséquence. En attendant, Lucie arrive à la villa pour annoncer le pilier de la semaine : la solidarité ! Voilà une thématique qui tombe à point nommé. Mais que les habitants se rassurent, il s’agit d’être solidaire avec son compagnon. Solidaire, Julia l’est avec Bastien qui traverse un moment difficile. “On rentre en France,” annonce le couple.

