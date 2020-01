La Villa 5 - Adrien le goujat, Ayoub destabilisé par Shanna (Episode 34)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 34, diffusé ce mercredi 8 janvier 2019 sur TFX.

Lucie arrive à la villa avec une grande question : Mais où est Shanna ? La jeune femme est partie pour un date un peu spécial. En effet, la Love coach a décidé de la mettre à contribution pour le coaching d’Ayoub. Alors qu’il observe Shanna complice avec un prétendant, le coeur brisé devient nerveux. Lucie le rassure, tout ceci n’est qu’une mise en scène pour l’aider dans sa problématique : “En amour, je suis trop radical”. Le but de l’exercice est de connaître ses limites et stopper avant qu’il ne soit trop tard et avant d’être trop radical. Ayoub doit apprendre à voir les signes…

La love coach annonce que Shanna va partir en week-end Tentation avec Romain. Ayoub a “un minimum” de confiance en elle mais “ça (le) saoule”. Shanna veut lui rappeler qu’il peut avoir toute confiance en elle. La cœur brisé est quelqu’un de très respectueuse en couple. Pour ce week-end Tentation, Shanna part avec Sarah, Thomas, Julie, Kévin et Astrid. Sur la plage, tous font la rencontre des prétendants et prétendantes venus pour l’occasion. Mais Julie déchante vite, où est Hugo ? Son ex venu dans l’espoir de la reconquérir, n’a pas répondu présent à l’invitation...

Deux prétendantes sont venues pour Adrien et après deux jours passés au sein de la villa, elles regrettent son manque de sincérité. “Ça m’emballe pas plus que ça,” reconnaît le coeur brisé. L’homme qui est un éternel insatisfait avoue ne pas avoir envie d’aller plus loin. Mais plutôt que de leur dire, il préfère que ses prétendantes partent d’elles-mêmes. Yasmine et Lola finissent par faire leurs valises mais tiennent à régler leurs comptes sur le pas de la porte. Pour finir en beauté, Yasmine décide d’envoyer un message à Lucie pour la prévenir de son comportement. Adrien en subira-t-il les conséquences ?

