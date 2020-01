La Villa 5 - Adrien prend ses distances avec Lola (Episode 39)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 39, diffusé ce mercredi 15 janvier 2019 sur TFX.

Dans la nuit, Adrien et Lola se sont rapprochés et ont même échangés un bisou. Mais le jeune homme fait déjà marche arrière. Le séducteur ne veut pas aller aussi vite et confie aujourd’hui vouloir prendre ses distances. Lola accuse le coup mais n’a d’autre choix que d’accepter la situation malgré son attirance non dissimulée pour le beau-gosse. Sarah dénonce les agissements d’Adrien qui continue de manipuler Lola. “Tu me fais mal au cœur,” confie Sarah à la jeune femme qu’elle trouve très naïve. Mais quand Adrien balance devant tout le monde qu’il ne se gênera pas pour ramener une autre fille à la villa, Lola tombe de haut. Plus question de se laisser avoir !

Ce soir, les cœurs brisés s’offrent une soirée sur un rooftop. L’occasion pour Thomas d’inviter sa prétendante Cassie. A peine arrivée, Adrien entre déjà dans un jeu de séduction avec elle, sous les yeux de Lola qui se décompose. Cassie ne ferme pas les portes à Adrien. N’est-elle pas venue pour Thomas ? Pour le coeur brisé, il est clair que l’histoire s’arrête ici. Mais avant de partir, une dispute éclate entre Cassie et Adrien. A quel jeu joue-t-il ? De retour à la villa, Lola convoque Adrien pour lui expliquer pourquoi elle va prendre ses distances. “Je n’ai plus envie de le croire,” avoue la jeune femme blessée.

