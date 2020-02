La Villa 5 : Ahmed balance une bombe sur Léana, Sarah quitte la villa (Episode 61)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Cœurs Brisés 5" épisode 61 diffusé ce Vendredi 14 février 2020 sur TFX.

Sarah déteste “sortir de (sa) zone de confort”. Une fois n’est pas coutume, Lucie lui a préparé un exercice difficile pour la jeune femme : un coaching sous hypnose. Le but n’est pas de la rendre vulnérable mais plutôt de la libérer de quelque chose. L’exercice tourne court quand Sarah doit éplucher un oignon sous hypnose. Elle explose de rire ! C’est raté pour cette fois. Mais Sarah parvient à se confier auprès de Lucie sur ses doutes envers Ahmed. Est-il vraiment là pour elle ? En rentrant de son week-end Tentations, Clémence a fait un bisou à Antho. Preuve qu’elle a envie de faire un bout de chemin avec. “Le monde s’arrête un peu de tourner,” confie la jeune femme. Galvanisé par ce bisou, Antho organise un moment à deux à l’extérieur de la villa. “On dirait que ma vie, c’est une comédie musicale”. Le jeune homme est heureux et veut le dire à tous ses copains de la villa.



Au programme de cette nouvelle soirée dans la villa : les cœurs brisés vont se confier sur les a priori qu’ils avaient les uns envers les autres. Ahmed promet de sortir sa “dynamite”. Depuis le début de son aventure, le petit ami de Sarah prétend connaître Léana mais promet qu’il ne s’est rien passé de concret. De son côté, la jeune femme n’a aucun souvenirs. Que compte-t-il révéler ce soir ? “Léana, t’es une menteuse” commence Ahmed. -“Sur ma vie que je ne t’ai jamais vu”. -”Tu ne m’as jamais embrassé ?” La bombe est lancée ! Sarah fond en larmes… Pourquoi ne lui a-t-il pas dit avant ? Ahmed ne s’arrête pas en si bon chemin et dévoile une vidéo accréditant ses dires. Léana a-t-elle menti à Sarah ? Abattue, cette dernière décide de faire ses valises et décide de quitter la villa.

