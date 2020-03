La Villa 5 - Antho en reconquête de Clémence, Léana face à ses peurs (Episode 75)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 75 diffusé ce Jeudi 5 mars 2020 sur TFX.

Après plusieurs jours de tensions avec Antho, Clémence peine à avoir confiance en leur avenir. Le jeune homme ne cesse de la taquiner et cela ne lui convient plus. Clémence fond en larmes… Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son amie Virginie. Sarah et Manon pensent au contraire qu’elle “en fait un peu trop”. De son côté, Antho ne comprend pas que sa petite-amie a besoin d’être rassurée. Lui qui n’a jamais trompé une de ses petites copines, en a marre de ne pas être pris au sérieux.

Inès et Sergio n’ont pas perdu une minute pour se rapprocher. Les deux célibataires qui se connaissaient d’une précédente aventure, se plaisent beaucoup. Le prétendant est venu passer la soirée à la villa mais Inès n’a pas l’intention de le faire intégrer trop vite la villa. Sergio commence un peu à s’impatienter…



Léana a déjà eu le droit à un coaching éprouvant avec Lucie mais pour celle qui a peur de l’amour, ce n’est pas terminé. La love coach a décidé de jouer avec ses peurs pour le coaching du jour. Si Léana parvient à surmonter sa phobie pour les insectes, elle sera sur la bonne voie pour accepter l’amour. Impossible pour la jeune femme de passer au dessus. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de sa copine Manon. Surmontant ses peurs, Léana parvient à remonter le défi. La coeur brisé peut être fière d’elle !

