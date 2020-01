La Villa 5 - Antoine a trouvé la femme de sa vie (Episode 30)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 30, diffusé ce jeudi 2 janvier 2019 sur TFX.

Aujourd’hui, Antoine a rendez-vous avec son destin. Lucie lui a préparé un coaching très spécial pour l’occasion. A la porte de la villa l’attend sa future femme… Lui qui craint plus que tout l’engagement va devoir jouer les hommes mariés le temps d’une séance photo. A sa plus grande surprise, il découvre une jeune et jolie femme qu’il connaît bien. Elise et lui ont eu une aventure “juste comme ça”. Mais pourquoi a-t-elle fait plus de 14.000 km pour le voir ? Pour avoir des réponses à ses questions, Antoine lui propose de rester pour la soirée.



Après un coaching très éprouvant pour lui, Vincent a décidé d’emmener son amoureuse pour une virée surprise de 24h. Premier stop sur la plage pour une déclaration les pieds dans le sable et les yeux dans les yeux. “Moi aussi, je suis en train de tomber amoureuse de toi,” avoue Rym. Pour les deux cœurs brisés qui s’attendaient à tout sauf à tomber amoureux dans cette aventure, c’est une belle histoire qui commence. L’instant se prolonge pour un dîner romantique…

A la villa, c’est une soirée fluo qui s’organise ! Antoine qui a invité Elise, est très énervé en découvrant d’entrée que Thomas et Adrien sont après la jeune femme. Quelles sont leurs intentions ? Antoine devient agressif avec Elise. “Je sens un truc bizarre,” prévient le coeur brisé. “Si tu ne veux pas de moi, pourquoi tu t’énerves contre eux ?” demande Elise. Astrid elle, a récemment rejoint La villa des cœurs brisés. La meilleure amie de Vincent ne voit pas d’un très bon œil, sa relation naissante avec Rym. S’il ne sait jamais rien passé entre les deux, Astrid craint d’être délaissée. Alors que le couple s’est offert 24h en amoureux, elle décide de passer un coup de téléphone à Vincent. “Ça me saoule, je viens d’arriver et tu m’abandonnes déjà,” explique Astrid. Rapidement, la soirée de rêve vient de tourner au cauchemar et Rym promet de débarquer à la villa...

